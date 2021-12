Emma Marrone ha insospettito i fan con un cambio look che l’ha fatta tornare a un taglio di capelli corto, l’acconciatura con la quale divenne famosa nei suoi primi anni di carriera. Un hairstyle che è stato al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo.

La cantante ha pubblicato una foto su Instagram nella quale ha mostrato i capelli recisi, raccolti in una treccia. Tutti i suoi fan si sono immediatamente domandati il motivo della metamorfosi improvvisa e, dopo pochi giorni, hanno ricevuto risposta.

“Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, Il ritorno. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”, ha scritto condividendo una foto del suo viso con il nuovo taglio di capelli.

È questo, dunque, il motivo ufficiale della trasformazione. La cantante ha momentaneamente abbandonato il mondo musicale per gettarsi in una nuova avventura che la vede nei panni di attrice. Non è la prima volta, per lei, dal momento che già in precedenza aveva preso parte alla serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino, al fianco di Laura Morante, Francesco Acquaroli e Simone Liberati.

La cantante ha intenzione di mettersi in gioco e portare avanti diversi progetti fra cui, appunto, la pellicola di Chiantini, Il ritorno. Un’esperienza importante, come lei stessa ha rivelato. Non tutti i fan, però, hanno reagito positivamente alla notizia del film. Fra i commenti sul suo account Instagram c’è chi le ha detto “Pensa a cantare”, oppure “Hai abbandonato la musica”. Emma Marrone, in realtà, prossimamente è attesa al Festival di Sanremo e non ha alcuna intenzione di perdere di vista il suo lavoro principale, che rimarrà una priorità.