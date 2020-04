Emma Marrone: Belen Rodriguez non ha fatto nulla di sbagliato nei miei confronti

Emma Marrone torna a parlare del rapporto con Belen Rodriguez, moglie del suo ex Stefano De Martino, e afferma che non ha fatto nulla di sbagliato. La cantante racconta sui social i suoi prossimi progetti per il ritorno alla vita dopo la quarantena e risponde a qualche domanda personale. L’artista sarà in tv su Rai 1 nella replica del concerto evento Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, al fianco di Laura Pausini, ma sogna il ritorno sul palcoscenico in autunno. Infatti, proprio assieme alla collega, sarà tra le protagoniste dello show Una Nessuna Centomila, contro la violenza sulle donne.

Emma Marrone sta ricorrendo ai social per stare vicino ai suoi fan in questo momento difficile. E non nasconde la voglia di tornare a cantare dal vivo. Questo però potrebbe non accadere presto, addirittura si pensa che dovremo attendere il 2021 per i concerti musicali. Emma Marrone esprime preoccupazione, ma lancia un messaggio, non arrendetevi.

Una Nessuna Centomila, presentato allo scorso Festival di Sanremo, è il concerto evento contro la violenza sulle donne. Emma Marrone avrebbe dovuto esibirsi al fianco di Giorgia, Laura Pausini, Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. Lo show era previsto per il 19 settembre a Campovolo, ma certamente verrà fissata una nuova data.

Emma Marrone non parla però solo di lavoro. L’artista risponde anche a qualche domanda dei fan sulla sua vita personale. Parlando della sua nota relazione con il ballerino Stefano De Martino, Emma dice che Belen Rodriguez non ha fatto niente di male nei suoi confronti. Così sembra sottointendere che ad avere un comportamento sbagliato sia stato proprio il suo ex. I due si erano innamorati ai tempi del noto talent show che li ha lanciati, ma la storia era finita quando Stefano aveva preferito Belen a Emma. La cantante e la showgirl hanno anche lavorato insieme in un’edizione di Amici.

Emma non nasconde la sua vena creativa, parla di nuova musica, e dell’esigenza di tornare a stare tutti insieme. L’artista, appena guarita da un cancro, cerca di guardare con positività alla situazione futura del nostro paese.