Emma Marrone: sono pronta a fare l’attrice

Emma Marrone ha rivelato a Vanity Fair di essere pronta a fare l’attrice. La cantante di origini fiorentine ha ammesso che le piace recitare dopo essersi cimentata nella pellicola di Gabriele Muccino Gli anni più belli. Il film, al cinema dal 13 febbraio, vede nel cast anche Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Caludio Santamaria. Il lungometraggio racconta la storia dei suoi personaggi in un arco di tempo di quarant’anni, dagli anni ottanta ad oggi.

Emma Marrone si è rivelata una vera scommessa vinta per Gabriele Muccino. La sua prima esperienza cinematografica sembra essere già un successo. Per questo la cantante, tra le pagine di Vanity Fair ha espresso il suo desiderio di continuare a recitare. L’artista ha dichiarato che interpretare il ruolo di Anna nel film di Muccino è stata un grande esperienza a livello professionale e personale. Recitare le ha permesso di conoscere e apprezzare un nuovo lato di se.

Emma si definisce una persona capace di riuscire a fare più cose, cantare, scrivere i suoi testi e recitare, un’artista a tutto tondo. La cantante di Calore sa che in Italia non è facile essere attrici e cantanti. “All’estero quando le attrici e le cantanti si scambiano i ruoli è tutto una figata, mentre in Italia siamo abituati a essere più chiusi. In questo mi sento molto libera“. Ha dichiarato nell’intervista.

Sicuramente non rivedremo la Marrone al cinema già nei prossimi mesi. Tra i suoi prossimi progetti c’è la promozione del nuovo album con un concerto speciale all’Arena di Verona il 25 maggio 2020. Emma insieme a Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso parteciperà al concerti evento “Una, Nessuna Centomila” il 19 settembre 2020 al Campovolo di Reggio Emilia. Il ricavato di quest’ultimo concerto sarà interamente devoluto ai centri anti violenza sulle donne.