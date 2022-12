Emma Marrone e il ricordo che fa male: "Ho il cuore in mille pezzi"

È stato un 8 dicembre 2022 all’insegna della nostalgia quello vissuto da Emma Marrone, che sente ancora fortissima la mancanza di papà Rosario, scomparso nel mese di settembre a causa di una malattia con cui lottava da mesi. i due sono sempre stati legatissimi grazie anche alla comune passione per la musica ed è per questo che l’uomo ha sempre fatto il possibile per sostenerla nella sua carriera.

L’ex vincitrice di Amici ama condividere con i suoi follower le sue sensazioni e lo ha fatto anche quando si è ritrovata davanti un ricordo che non ha potuto che farle male soprattutto in questo periodo.

Emma Marrone ha infatti mostrato un ricordo di sei anni prima mostrato da Instagram, che ha l’abitudine con i suoi iscritti di metere in evidenza i post realizzati nella stessa data. E in questo caso il riferimento era allo screenshot di una videochiamata con i suoi genitori: lei era a Roma, dove vive, loro ad Aradeo, in Puglia, il paese di cui sono originari e ancora adesso amano utilizzare questo strumento di comunicazione per sentire meno la distanza e sentirsi come se fossero nello stesso luogo.

“Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi – ha scritto – E quanto ca*** mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”. Il dolore, insomma, è ancora fortissimo, soprattutto ripensando alle tante occasioni in cui Emma non esitava a volere il papà al suo fianco sul palco in occasione di uno dei suoi tanti concerti.

Solo poche settimana in occasione della sua presenza alla Festa del Cinema di Roma lei aveva parlato con tono davvero struggente del genitore scomparso: “Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”.