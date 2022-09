A una manciata di giorni di distanza dalla dolorosa scomparsa di suo padre, Rosario, Emma Marrone ha scelto di condividere una dedica social per un altro uomo importantissimo della sua vita, il fratello Francesco, che lei dolcemente chiama Checco. In occasione del compleanno di lui, il 15 settembre, la cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto di loro due da piccolini, accompagnato da parole di affetto che, forse ora più che mai, lui aveva bisogno di sentire.

A corredo dell’immagine nostalgica la star della musica italiana ha scritto:

Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia… Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo.

Nono sono stati giorni semplice per Emma Marrone: legatissima alla sua famiglia, ha dovuto dire addio a suo papà il 1° settembre, in seguito alla battaglia di Rosario contro la leucemia. Dopo la grande perdita, la cantante si era chiusa in un legittimo silenzio social, interrotto solo per abbandonarsi a un lungo sfogo, in cui ringraziava chi le aveva dimostrato affetto e vicinanza, ma rimproverava chi, invece, aveva speculato sulla morte del padre.

Vi raccomandiamo... Il duro sfogo di Emma Marrone dopo la morte del papà Rosario

Dopo aver postato il video, Marrone aveva continuato ad elaborare il lutto privatamente. Solo nel giorno del compleanno del fratello Checco ha deciso di tornare sui social per condividere con i fan gli auguri a una persona fondamentale nella sua vita.

Emma e Checco sono da sempre uniti, ovviamente anche per quanto riguarda la musica. Francesco è infatti un musicista che a volte, proprio come papà Rosario, ha accompagnato come batterista la sorella durante le sue esibizioni.