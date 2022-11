A settembre 2022 Emma Marrone ha perso papà Rosario a cui era legatissima a causa di una leucemia con cui stava combattendo da mesi. La sua scomparsa ha gettato la cantante nello sconforto, che ancora adesso fatica ad accettare di non poter più contare sul suo supporto. È stata lei stessa, ospite di Luce!, a un un evento organizzato a Palazzo Vecchio a Firenze da La Nazione, a raccontare quanto stia ancora soffrendo, come è apparso evidente dalle lacrime che hanno segnato il suo viso nonostante lei stesse cercando di trattenersi.

“Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui. Adesso che lui non c’è sono un’altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all’improvviso. È come se rincominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono” – sono state le sue parole alla direttrice Agnese Pini.

L’uomo ha sempre cercato di farle sentire il suo appoggio sin da quando ha capito che la musica sarebbe stata il suo destino ed è per questo che la sua assenza ora non può che essere più pesante: “Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni”.

Come spesso capita alle donne quando affrontano un cambiamento radicale, anche Emma Marrone ha deciso di cambiare look ed è tornata castana. Lei ora vuole provare a ricominciare e a rendere orgoglioso suo padre, che continuerà a seguirla anche se da lontano: “Dopo la morte di mio padre è come se fossi nata di nuovo” – ha concluso.