Emma Watson: single felice e convinta

Emma Watson si confida nell’intervista per Vanity Fair Italia raccontando i suoi prossimi progetti e la sua vita da single convinta. Dai tempi di Harry Potter a oggi l’attrice è molto cambiata, e alla soglia dei trent’anni è pronta per un primo bilancio della sua vita e carriera.

La protagonista di Piccole Donne si alterna tra una carriera cinematografica sempre in crescita e una grande passione per il sociale. Sembra però non trovare tempo per la vita privata e un compagno, un po’ anche per scelta.

“Quello che mi è successo è davvero strano e ha dell’incredibile” racconta Emma, riferendosi alla sua crescita nella vita e sullo schermo, di pari passo con il personaggio di Hermione Granger nella saga di Harry Potter.

Una vita sotto i riflettori, dal debutto come baby attrice all’attivismo di oggi. Infatti fin da giovanissima è stata tra le prime star a lottare per una moda etica. Si è fatta portavoce di Good On You, una campagna che informa i consumatori a riguardo dei marchi di abbigliamento sostenibile.

Tanti i successi al cinema, dal remake di La Bella e la Bestia a quello di Piccole Donne, passando per Bling Ring, Noi siamo infinito e tanti altri. La Watson è stata nominata ambasciatrice di buona volontà dalle Nazioni Unite nel 2014, per il suo impegno nell’iniziativa HeForShe, che verte a coinvolgere gli uomini nella promozione di parità di genere. Emma però non ama essere sotto i riflettori: “Non mi sento a mio agio ad avere tutta questa visibilità, preferirei discutere di politica e giustizia sociale“.

Interrogata sul perché proprio lei ha scelto di interpretare un ruolo in Piccole Donne, raccontando un periodo senza libertà di pensiero per le ragazze afferma: “Meg ci ricorda che ci sono modi diversi di essere donna. Ho una teoria: Louisa May Alcott nella vita reale aveva molte sorelle, ma penso che abbia messo anche una piccola parte di sé in ognuna delle March. È stato un ottimo stratagemma letterario per far emergere che non c’è un unico modo di essere femministe, un preconcetto, questo, contro cui stiamo ancora lottando“.

Emma Watson è molto soddisfatta della sua situazione attuale di donna single: “Indovinate con chi sto? Con me stessa!” ironizza l’attrice. Proprio sul finire del 2019 aveva inventato un neologismo diventato subito un trend: self-partened. In un’intervista per Vogue UK ha infatti dichiarato: “Mi ci è voluto molto tempo per imparare a stare sola, ma ora sono molto contenta di essere single. Anzi, io lo chiamo essere self-partened, sono in coppia con me stessa”.