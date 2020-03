La Bella e La Bestia: su Disney+ la serie prequel senza Emma Watson

Disney+, il nuovo canale di streaming della nota casa di produzione, ha annunciato la serie prequel in live action de La Bella e La Bestia, senza Emma Watson. L’attrice della saga di Harry Potter non tornerà a vestire i panni di Belle, nella serie che percorre i fatti avvenuti prima di quelli del colossal da lei interpretato. Nella nuova serie, di sei episodi, confermata la presenza di Luke Evans e Josh Gad nei ruoli di Gaston e LeFou.

Per ora quindi solo due attori del cast del film hanno accettato di prendere parte alla nuova serie live action, tratta dal classico Disney. In realtà lo show era in programma sin dal 2017, ma pare che prenderà forma solo nei prossimi mesi. A produrre il prequel de La Bella e la Bestia sarà la ABC Signature Studios. Potrebbe trattarsi di un musical, come il lungometraggio e sarà diretto da da Eddy Kotsos e Adam Horowitz, creatori della serie Once Upon a Time.

La serie, ipotizza qualcuno, potrebbe essere incentrata proprio sui personaggi di Gaston e LeFou, e per questo non vedrebbe il coinvolgimento di Emma Watson e Dan Stevens. Altri invece ritengono che, date le tante polemiche sul film, che ha diviso il pubblico tra entusiasti e oppositori, la Watson abbia scelto di non tornare in questo ruolo. Al momento non si conosce alcun dettaglio sulla trama della serie, tra le più attese della nuova piattaforma Disney+.