Coronavirus: l'appello personale e i consigli di Emma Watson

Anche Emma Watson, star di Harry Potter, si è unita alla campagna #Istayhomefor restando in isolamento a casa per arginare la pandemia da Coronavirus.

L’attrice con uno scatto simbolico condiviso su Instagram ha colto l’occasione per lanciare il suo personale appello: “Mia nonna ha più di 70 anni, quindi particolarmente vulnerabile… Mia mamma ha il diabete di tipo 1 e la mia migliore amica è un’operatrice sanitaria. #iorestoacasa per loro e tu per chi resti a casa?“.

Si tratta di un messaggio importante per ricordare a tutti i suoi fan l’importanza di rimanere a casa durante questo periodo di emergenza soprattutto per non mettere in pericolo le persone più deboli e vulnerabili.

Nel suo post Emma ha voluto condividere anche una serie di consigli per aiutare la comunità in questi giorni difficili. Tra i suggerimenti, ripresi da Michelle Obama, è menzionato quello di chiamare i genitori che devono occuparsi dei bambini che non possono andare a scuola offrendosi di aiutarli a studiare o leggere per loro una storia via streaming, oppure comprare dei buoni regalo per sostenere economicamente le attività locali così da utilizzarli in un secondo momento o donarli a chi sta offrendo i propri servizi alla comunità come cassieri e postini.

Come altro consiglio l’attrice suggerisce di effettuare donazioni alle organizzazioni che si occupano delle mense e della distribuzione dei pasti a chi è in difficoltà economiche, o di continuare a pagare i propri parrucchieri, barbieri o estetiste come se stessimo fissando dei normali appuntamenti.