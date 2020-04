Eva Longoria: reunion sul web con il cast di Desperate Housewives

Eva Longoria ha partecipato ad una reunion sul web insieme alle sue ex amiche e colleghe di Desperate Housewives. La reuinion ho lo scopo di sensibilizzare la raccolta fondi del progetto The Actors Fund per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il cast di Desperate Housewives si unisce al progetto Stars in the House, al quale nelle scorse settimane hanno partecipato anche i cast di Taxi, This is Us, Frasier e The Unbreakable Kimmy Schmidt. Tra i presenti c’erano Marcia Cross, Brenda Strong, Vanessa Williams e Dana Delany.

Durante il live streming le cinque donne hanno ricordato alcuni momento eclatanti dello show e tutte hanno elogiato l’amica e collega Felicity Huffman che era assente. Il cast ha voluto dimostrare affetti alla collega assente per motivi giudiziari. Marcia Cross ha dichiarato che lavorare con il personaggio della Huffman è stato sensazione “Lei è un genio” ha dichiarato l’attrice che interpretava Bree. Eva Longoria, interprete di Gabrielle Solis, ha raccontato di quanto fosse emozionata e spaventata quando ha recitato al fianco di Lynette durante la sua lotta contro il tumore. “Avevo la pelle d’oca quando giravamo le scene in ospedale. Lynette/Felicity era eccezzionale, ha dato il meglio di se in quella trama“. La Longoria ha elogiato le abilità recitative della collega e ha anche parlato di come lo show si è evoluto in otto anni. “Siamo passati dal ridere e scherzare, all’affrontare qualcosa di serio come il tumore di Lynette.”

Tra gli assenti, oltre a Felicity Huffman per motivi noti, c’era anche Teri Hatcher. Sembra infatti che già durante le ultime stagione tra la Hatcher e il resto del cast ci fossero degli attriti. Nelle foto degli ultimi eventi non compaiono mai tutte insieme. La Huffman invece sicuramente non ha preso parte date ultime vicende che l’hanno coinvolta. Negli ultimi anni l’attrice che interpreta Lynette Scavo è stata al centro di una vicenda giudiziaria. E’ stata accusata di corruzione per l’ammissione di sua figlia al college. Durante tutta la vicenda ha sempre avuto il supporto della Longoria. Eva, poco prima della sentenza, aveva scritto al giudice federale cercando di sensibilizzarlo, e raccontando di come Felicity l’avesse aiutata sul set della serie difendendola dagli attacchi di bullismo.