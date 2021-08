The O.C.: su Prime video torna la serie che ha fatto sognare i millennial

La piattaforma di Prime video è pronta a rilanciare le avventure di Ryan, Seth, Marissa e Summer, i protagonisti della serie tanto amata dalla generazione millennial, The Orange Country. A partire dal 9 Agosto 2021, infatti, tutte le quattro stagioni (novantadue episodi) del teen drama, meglio conosciuto come The O.C., sono disponibili sul canale di Amazon. A portata di mano di tutti i nostalgici e anche delle nuove generazioni che potrebbero affezionarsi alle vicende dei quattro teenager californiani

La creazione di Josh Schwartz, originariamente trasmessa dal canale televisivo Fox negli Stati Uniti dal 5 agosto 2003 al 22 febbraio 2007, è andata in onda in Italia per la prima volta dal 2004 al 2007 su Italia 1 e successivamente su Mediaset Premium.

Ad interpretare i quattro amici sono Adam Brody (Seth), Rachel Bilson (Summer), Mischa Barton (Clarissa) e Benjamin McKenzie (Ryan). Lo show è incentrato sul personaggio di Ryan Atwood, un giovane problematico e introverso, piuttosto schivo, proveniente da una famiglia disagiata della Contea. Ryan, in seguito all’arresto di suo fratello, viene preso in affidamento da Sandy e Kirsten, la benestante famiglia Cohen. In questa nuova casa trova Seth, un adolescente intelligente e insicuro, che oltre ad essere suo fratello adottivo diventa anche il suo migliore amico.

I due affrontano insieme la loro adolescenza vivendo come outsider nel mondo dell’alta classe di Newport Beach. Non mancano le relazioni amorose: nel corso delle puntate le vite di Ryan e Seth si intrecciano con quelle di Marissa Cooper e Summer Roberts, con cui continuano a prendersi e lasciarsi in tutte le stagioni. A Orange County, questo il nome del quartiere altolocato in cui si svolge la serie, ogni cosa appare essere perfetta. Ma sotto la superficie patinata si nascondono un mondo di segreti e intrighi.