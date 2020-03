Evangeline Lilly rifiuta la quarantena: polemiche sui social

Evangeline Lilly ha rifiutato di mettersi in quarantena come misura precauzionale per il Coronavirus, e la sua scelta ha scatenato diverse polemiche sui social. L’attrice ha espresso il suo disappunto sulla questione isolamento con un post su Instagram. Per lei la vita dovrebbe continuare come sempre e sminuisce il virus definendolo semplicemente una influenza.

“Ho appena portato i miei figli ad un allenamento di ginnastica, si sono lavati le mani e adesso stanno giocando e ridendo. Tutto come sempre.” In un altro commento l’attrice di Ant-Man paragona il Coronavirus a una influenza stagionale. Queste parole di Evangeline Lilly, in netto contrasto con l’emergenza mondiale, hanno ovviamente scatenato le polemiche. Tantissimi i commenti negativi sui social, anche dei suoi stessi fan. Tra i commenti c’è un utente che l’accusa di superficialità e di egoismo. In uno dei tanti commenti si legge: “Sono sempre stata una tua fan. Sono delusa da te, ti dimostri molto egoista con questa tua scelta. Segui le indicazioni degli esperti dell’organizzazione mondiale della sanità.”

In un altro commento si legge: “Non riesco a credere a ciò che ho letto, non ignorare ciò che è accaduto in Europa e in Asia. I personaggi dello spettacolo dovrebbero essere d’esempio in questo momento.”

A differenza dei comportamenti di Evangeline Lilly, molte star sul web, dall’Asia all’America passando per l’Europa, hanno lanciato appelli per limitare le uscite e minimizzare i contatti con le altre persone. La diffusione del virus è avvenuta su scala mondiale e adesso l’unico modo per fermarlo è restare in casa ed evitare ulteriori diffusioni. L’attrice non ha risposto ai commenti, e non ha cancellato il post, con grande disappunto dei suoi fan.