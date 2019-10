Eyeliner, le novità del make-up dell’inverno 2020

Un tocco di perfezione con i nuovi eyeliner dell’inverno 2020, must have da tenere dentro la trousse: liquido, a penna, in gel, con applicatore e di tutti i colori è un prodotto beauty che regala un look irresistibilmente glamour a ogni make-up.

Le tendenze trucco della nuova stagione vedono il gran ritorno dell’eyeliner, sia con un make-up grafico, per disegnare un tratto sottile e ben definito, sia per realizzare un cat-eye super trendy.

Quali sono le novità sugli scaffali della profumeria? Ecco i 5 best of secondo le redazione di DireDonna.