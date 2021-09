Alla sua sessantaquattresima edizione, il Festival di Castrocaro 2021 è giunto alla finale. La storica competizione canora, dedicata alla promozione di giovani voci, va in onda il 7 settembre in diretta su RaiDue con la conduzione di Paola Perego. Tra i finalisti c’è anche Federica Marinari, una ragazza che, nonostante i suoi 28 anni, di palchi importanti ne ha già calcati tanti.

Toscana, classe 1993, la giovane artista ha sempre saputo che la musica sarebbe stata la sua strada. Frequenta a Livorno l’Istituto Superiore di studi musicali, specializzandosi in canto jazz, per poi decidere di dedicare tutta la sua vita alla sua passione. Già nel 2010 inizia ad esibirsi e a partecipare a diversi concorsi a livello nazionale e, soprattutto, internazionale. Il suo talento, infatti, la porta in giro per il mondo: Russia, Polonia, Lituania, Cina, sono solo alcuni dei Paesi in cui canta.

Il debutto televisivo di Federica avviene nel 2014, quando partecipa a The Voice of Italy, entrando a far parte della squadra di Piero Pelù. L’anno successivo esce il suo primo singolo, Una vita senza me (qui il videoclip), a cui segue il suo primo tour live. Con questo brano si presenta a diverse gare e, grazie al riscontro ottenuto, viene invitata ad eventi in Spagna e a Singapore.

Nel 2019 decide di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, dove il critico musicale Paolo Giordano nota subito le sue doti e non può fare a meno che ammetterla nella classe. Dopo questa esperienza, spinta dal desiderio di ringraziare e conoscere di persona tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il suo percorso nella scuola del talent di Canale 5, dà vita allo Strade Tour, una serie di piccoli concerti live per le strade delle città italiane.