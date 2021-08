Erminio Sinni è il vincitore della prima edizione di The Voice Senior. Il cantautore originario di Bagno di Gavorrano ha avuto la meglio su Marco Guerzoni ed Elena Ferretti. Con la canzone A mano a mano di Riccardo Cocciante aveva ricevuto l’apprezzamento della giuria alle Blind Auditions, ma è nella finale che ha ottenuto una standing ovation interpretando Bella senz’anima. Orgoglio da parte della sua coach Loredana Bertè che aveva convinto il cantautore a far parte della sua squadra.

Classe 1951, Erminio Sinni è nato a Grosseto e a 12 anni ha iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Trasferitosi a Roma, inizia la sua carriera suonando in numerosi locali della Capitale: nel 1989 collabora con Paola Turci, mentre l’anno successivo partecipa al Nuovo Cantagiro. Dal 1992 inizia a lavorare con Riccardo Cocciante che produce il suo album Ossigeno. Per l’occasione l’anno successivo Erminio Sinni partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Novità e conquista il quinto posto con la canzone L’amore vero. In quell’edizione vince il Premio Volare come migliore musica della manifestazione e il Premio S.I.L.B. come miglior testo.

La carriera del cantautore prosegue e arriva sino in Sud America con L’amore vero: la canzone viene scelta come colonna sonora della telenovela Por amore e vende 832 mila copie. Nel 2006 arriva il suo secondo album 11.167 km, l’esatta distanza che c’è tra Fiumicino e Buenos Aires dove è stato registrato il disco. La carriera di Erminio però si interrompe all’improvviso e grazie alla vittoria a The Voice Senior l’artista può riprendere i suoi sogni dove si erano interrotti. Ritorna addirittura a Sanremo nel 2021: nella serata dedicata ai duetti, Sinni infatti canta sul palco dell‘Ariston una versione de Gli Anni degli 883 insieme a Gio Evan e agli altri finalisti di The Voice Senior: Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper.

Il programma, condotto da Antonella Clerici, è alla sua prima edizione ed è in onda con le repliche dal 10 luglio 2021. I coach sono Al Bano, insieme alla figlia Yasmine Carrisi, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. La finale è sabato 7 agosto 2021, sempre su Rai Uno.