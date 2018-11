DIBI Milano lancia la sua sfida a rughe e imperfezioni della pelle con la nuova linea Filler Code. La gamma di prodotti è stata presentata nel corso di una giornata interamente dedicata al beauty e allo skincare del gruppo Alfaparf, che si è svolta presso lo showroom On house nella città meneghina.

Filler Code funziona come un vero e proprio “architetto del viso”, migliorando le espressioni, ma rispettando l’armonia dei lineamenti del volto. Precursore nell’uso dell’enzimologia in cosmetica, il trattamento agisce in modo localizzato su tutti i tipi di rughe (superficiali, profonde, da contrazione e da stress), lavorando intensamente sulle tre dimensioni spaziali dell’imperfezione (profondità, estensione, larghezza) e sul tempo.

La redazione ha provato per voi i trattamenti della gamma DIBI Milano Filler Code: ecco la nostra recensione con l’opinione sulla crema contorno occhi e labbra, i consigli sull’uso più adeguato dei prodotti e i prezzi.

Filler Code di DIBI Milano: ingredienti

I prodotti della linea Filler Code assicurano immediati risultati sulla pelle di chi ne fa uso grazie a cinque principi attivi:

TS enzyme protect . Un innovativo complesso dalla riconosciuta azione anti-età: aumenta tono ed elasticità della pelle e preserva l’enzima catalasi.

. Un innovativo complesso dalla riconosciuta azione anti-età: aumenta tono ed elasticità della pelle e preserva l’enzima catalasi. Peptide n°5 . Si tratta della stessa catena amminoacidica che crea il collagene naturale. Agisce sulle fibre di collagene preservandole dalla degradazione e stimolandone la produzione.

. Si tratta della stessa catena amminoacidica che crea il collagene naturale. Agisce sulle fibre di collagene preservandole dalla degradazione e stimolandone la produzione. Collagenix . Collagene di origine marina con spiccate proprietà igroscopiche (in grado cioè di attirare l’acqua) che garantisce una spiccata azione riempitiva e rimpolpante delle rughe.

. Collagene di origine marina con spiccate proprietà igroscopiche (in grado cioè di attirare l’acqua) che garantisce una spiccata azione riempitiva e rimpolpante delle rughe. Hydro-xpert . Derivato amminoacidico biotecnologico riconosciuto per l’azione anti-rughe e tonificante.

. Derivato amminoacidico biotecnologico riconosciuto per l’azione anti-rughe e tonificante. Particelle riflettenti. Pigmenti micronizzati dalle sfumature rosate e dalle speciali proprietà ottiche che diffondono la luce in ogni direzione. Note per il loro effetto riempitivo, uniformante ed illuminante.

Test clinici hanno dimostrato che grazie all’azione combinata di questi cinque componenti i tratti del viso risultano maggiormente distesi e la pelle più compatta. Dopo due settimane di trattamenti, la linea Filler Code garantisce un ringiovanimento cutaneo di ben cinque anni.

DIBI Milano: i prodotti della linea Filler Code

Crema “Miracle” di riempimento. Crema da applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté. Nata per combattere i segni dell’età sul volto, dona un effetto riempitivo immediato e corregge la visibilità di tutti i tipi di rughe: profonde, micro-rilievi, d’espressione. Prezzo vaso 50ml: 95 euro

Contorno occhi e labbra riempimento sublime. Trattamento ad effetto “ritocco”, che ridisegna l’espressività di occhi e labbra distendendo i tratti. Una combinazione di polveri foto-riflettenti e cromo-sfere uniformanti mimetizza l’aspetto delle rughe, donando un effetto ottico di correzione istantanea. Prezzo vaso 15ml 65 euro

Trattamento assoluto di riempimento. Siero liquido da applicare su viso, contorno occhi e labbra, collo e décolleté, la mattina e/o la sera, prima della crema abituale. Grazie alla texture estremamente fluida e all’alta dose di sostanze funzionali presenti, agisce rapidamente ed efficacemente sulla visibilità delle rughe e sulla compattezza globale del viso. Prezzo kit 7 fiale da 2ml ciascuna: 50 euro

Contorno occhi e labbra riempimento sublime Filler code: come va usato

Il kit si compone di una crema e di una spatola di plastica, piatta in un’estremità e tonda nell’altra. Bisogna applicare il prodotto mattina e sera su contorno occhi e labbra, utilizzando la spatola come step finale della beauty routine quotidiana.

Per il contorno occhi, tenere con una mano, leggermente in tensione, il lato dove si effettua il massaggio nella zona dell’orecchio/tempia.

Esercitando una leggera pressione, far scorrere l’estremità piatta della spatola nella zona sotto l’occhio, dall’angolo interno all’esterno.

Massaggiare con movimenti a spirale dall’angolo esterno dell’occhio verso le tempie, utilizzando l’estremità sferica della spatola.

Premere l’estremità sferica della spatola nella zona sotto le sopracciglia vicino all’attaccatura del naso, poi muoverla lungo l’arco delle sopracciglia, girando intorno all’occhio e tornando al punto di partenza, massaggiando la zona sotto l’occhio.

Intorno alla bocca, massaggiare le zone sopra e sotto le labbra, facendo scorrere l’estremità piatta della spatola dal centro verso l’esterno. Sollevare gli angoli della bocca quando si lavora sul labbro inferiore.

Contorno occhi e labbra riempimento sublime Filler Code: recensione

La crema contorno occhi e labbra riempimento sublime Filler Code di DIBI Milano è delicata e piacevole al tatto, oltre che dotata di una naturale fragranza. La spatola in dotazione, invece, oltre ad ottimizzare l’azione del prodotto garantisce anche una gradevole sensazione di rilassamento quando massaggia la pelle.

Già dopo aver usato una sola volta la crema DIBI Milano contorno occhi e labbra riempimento sublime, la pelle appare visibilmente rimpolpata e più liscia. I pigmenti micronizzati che compongono il prodotto, invece, contribuiscono a rendere il volto naturalmente luminoso.

Con un uso prolungato, i risultati saranno ancora migliori: dopo una settimana di applicazione quotidiana, infatti, borse, occhiaie e segni di stanchezza intorno agli occhi sono visibilmente ridotti, così come le rughe di espressione nella zona delle labbra. Promossa a pieni voti.