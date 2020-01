Fondotinta pelle secca: la classifica dei migliori

Sempre più performanti, sempre più a lunga tenuta: i fondotinta pelle secca sono prodotti make-up capaci di regalare all’incarnato un aspetto luminoso e sempre idratato.

Ne esistono versioni fluide e compatte, cushion o in polvere e molte case cosmetiche propongono prodotti naturali con un buon Inci. Non sapete destreggiarvi tra finish, texture, grado di copertura e nuance disponibili? Ecco una piccola guida dei fondotinta pelle secca (corredata di prezzi) con i 5 best of della redazione.

Vitalumière di Chanel

Fondotinta fluido che garantisce una sensazione d’idratazione e confort per 8 ore, dalla consistenza fondente e confortevole. Un vero e proprio concentrato di luce.

Risultato : un colorito visibilmente riposato, satinato, uniforme

: un colorito visibilmente riposato, satinato, uniforme Copertura : media

: media Tonalità : disponibile in 8 nuance

: disponibile in 8 nuance Ideale per: pelli da normali a secche

Prezzo consigliato: 48 euro Acquista ora

Diorskin Forever

Fondotinta fluido a lunga tenuta che ravviva la pelle alla prima applicazione e continua ad accentuarne la naturale bellezza giorno dopo giorno grazie a una formula arricchita di ingredienti curativi.

Risultato : grana della pelle affinata, con un finish vellutato che non produce quell’antiestetico effetto maschera.

: grana della pelle affinata, con un finish vellutato che non produce quell’antiestetico effetto maschera. Copertura : finish opaco naturale

: finish opaco naturale Tonalità : disponibile in 36 nuance

: disponibile in 36 nuance Ideale per: pelli secche

Prezzo consigliato: 49 euro Acquista ora

Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation di Fenty Beauty

Fondotinta idratante a lunga tenuta dalla consistenza perfettamente morbida, che offre alla pelle un aspetto naturale e setoso. A base di olio di semi di uva e sodio ialuronato, per offrire alla pelle l’idratazione nutriente necessaria per sentirsi bene tutto il giorno.

Risultato : uniforma immediatamente la pelle senza ostruire i pori o accumularsi nelle linee della pelle

: uniforma immediatamente la pelle senza ostruire i pori o accumularsi nelle linee della pelle Copertura : media e alta

: media e alta Tonalità : disponibile in 50 nuance

: disponibile in 50 nuance Ideale per: pelli secche

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation di Shiseido

Fondotinta liquido che si sincronizza con ogni viso e carnagione, esaltando le qualità della pelle. Infonde profonda idratazione, per un incarnato sano e luminoso. Tenuta fino a 8 ore.

Risultato : mantiene la pelle perfettamente idratata per tutto il giorno

: mantiene la pelle perfettamente idratata per tutto il giorno Copertura : leggera

: leggera Tonalità : disponibile in 10 nuance

: disponibile in 10 nuance Ideale per: tutti i tipi di pelle

Prezzo consigliato: 48 euro Acquista ora

Phyto Teint Ultra Eclat di Sisley

Fondotinta ultra-performante che combina un finish luminoso e un risultato a lunga tenuta per un incarnato radioso da mattina a sera. Texture seconda pelle, naturale, impercettibile e leggera per un effetto levigante e luminoso.

Risultato : pelle radiosa, fresca e splendente, agisce come un vero e proprio booster d’idratazione

: pelle radiosa, fresca e splendente, agisce come un vero e proprio booster d’idratazione Copertura : leggera

: leggera Tonalità : disponibile in 9 nuance

: disponibile in 9 nuance Ideale per: pelle da normale a secca

Prezzo consigliato: 76 euro Acquista ora

Leggi anche: Fondotinta pelle grassa quale scegliere e perché