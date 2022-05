La babymoon è un usanza americana, una vacanza di coppia poche settimane prima del parto, che anche in Europa sta diventando sempre più diffusa. È la volta di Francesca Ferragni, che aspetta un bambino dal compagno Riccardo Nicoletti, il cui arrivo è previsto per il mese di giugno. La dentista, sempre attenta alle tendenze come il resto della sua famiglia, non si è fatta scappare l’occasione di sfruttare questa scusa per godersi qualche momento di relax.

Su Instagram sono apparsi dei dolci scatti, in cui la donna ha sfoggiato un pancione di otto mesi a bordo di una piscina al Lago di Garda. Insieme a Riccardo – che nelle immagini le bacia il ventre – Francesca Ferragni ha trascorso qualche giorno in un lussuoso hotel vista lago.

“E’ uno degli ultimi weekend in cui siamo solo io e Riki“, ha detto l’influencer ai suoi followers facendo riferimento al maschietto che porta in grembo, mentre si godeva la piscina. È ormai tutto pronto per accogliere il nascituro in famiglia. Anche per la gioia delle zie Valentina e Chiara Ferragni e dei nonni Marina di Guardo e Marco Ferragni.

Il Lago di Garda era anche stato lo sfondo della dolcissima proposta di matrimonio che il musicista aveva fatto alla compagna nel giorno del suo compleanno, il 12 marzo 2022. Durante una cena di famiglia Nicoletti si era inginocchiato porgendo l’anello alla donna, la quale sui social aveva poi documentato l’accaduto con fotografie a corredo della didascalia: “Il miglior compleanno di sempre“. Ai due, che sono legati dal 2009, aspetta un periodo felice e impegnativo, tra nozze e parto del proprio figlio.