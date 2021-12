Chiara Ferragni sta per diventare zia per la prima volta. A dare la lieta notizia alla famiglia, ma anche al mondo intero, è stata la futura mamma Francesca Ferragni, la seconda delle tre sorelle. La 32enne, infatti, ha annunciato la gravidanza con un post su Instagram con una foto insieme al suo fidanzato Riccardo Nicoletti, mentre le bacia il pancino leggermente arrotondato.

Vi raccomandiamo... Il maglione di Valentina Ferragni è la coccola irrinunciabile delle feste

La coppia sta insieme da una decina d’anni e l’eloquente didascalia dello scatto social non ha lasciato dubbi: “Non solo panettoni”, accompagnato dall’hashtag 14weeks e le emoticon di un cuore e di un neonato. Una valanga di commenti sono arrivati subito a congratularsi con i futuri genitori e, manco a dirlo, la più social del trio Ferragni, Chiara, si è catapultata a ri-postare la foto per esprimere tutta la sua gioia: “Congratulazioni alla mia sorellina e al suo Riku per l’annuncio del loro primo bambino. Sto per diventare zia per la prima volta e Leo e Vitto stanno per avere un cuginetto”.

Anche l’altra sorella, la designer Valentina Ferragni ha postato la foto con fierezza: “Divento zia per la terza volta! Sono molto felice per voi Francesca e Riku”. Tantissimi anche gli auguri di amici, parenti, fan e pazienti della futura mamma. Francesca infatti, delle tre sorelle è quella più lontana dal molto social e ha seguito le orme di suo padre, studiando odontoiatria e diventando anche lei dentista.

Esercita nello studio di suo padre a Cremona, sua città natale, dove vive insieme al suo compagno Riku (nomignolo di Riccardo) e il loro cane Gabri. La coppia ha passato anche le ultime feste natalizie in compagnia di tutta la famiglia alla quale sono molto legati. All’appello però mancano la futura zia Chiara Ferragni e Fedez, tornati a Milano prima del previsto per un lieve malessere della piccola Vittoria. Poi però, una volta giunti in città hanno scoperto entrambi di essere positivi al Covid, fortunatamente asintomatici.