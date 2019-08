Gelati confezionati estate 2019, i più buoni

Se non li avete già assaggiati dovete farlo al più presto: sono i gelati confezionati estate 2019 più buoni, proposte golose che arrivano dagli esperti di settore come Algida, Motta e Sammontana. Stecchi, coppette, cookie e coni che strizzano l’occhio ai gourmand con accostamenti sofisticati ma anche che, con idee semplici, offrono una pausa fresca perfetta.

Si possono trovare al bar o nel banco frigo del supermercato in confezione multipla (proprio come i ghiaccioli), consumare a casa o durante una passeggiata: in ogni caso daranno grandi soddisfazioni al vostro palato.

Tra le novità 2019 Algida ci sono i gelati nati in collaborazione con Kinder e diversi prodotti senza glutine e senza lattosio, dalla variante del classico Cornetto al Solero bio al limone. Da segnalare anche l’operazione ‘nostalgia’ con il ritorno del cono Magnifico, con gelato al cacao, alla crema all’uovo, pezzetti di mou ricoperti di cioccolato e nocciola intera ricoperta di cioccolato fondente.

Motta punta sui premium Nuii, in joint venture con Froneri, mentre Sammontana moltiplica l’offerta della linea Amando senza glutine (con il biscotto farcito con latte di mandorla e frutti di bosco) e le coppe golose.

Tra tutte le proposte da scoprire, abbiamo scelto i 7 gelati confezionati estate 2019 più buoni all’assaggio secondo la redazione di DireDonna.

I migliori gelati confezionati estate 2019