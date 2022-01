Lo strano triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. Nonostante, infatti, la situazione tra i tre sembri aver preso una piega ben definita, ci sono ancora dei punti poco chiari riguardo alla relazione tra l’influencer italoamericana e l’ex protagonista di Cento Vetrine.

A chiedere un ulteriore confronto, durante la puntata del 24 gennaio, è stato proprio Alfonso Signorini, che ha fatto numerose domande ai due, domandando l’opinione anche agli altri ‘vipponi‘, in particolare di Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Entrambe hanno affermato che le azioni di Belli sono state poco chiare e da quel momento si è scatenato un confronto che ha acceso gli animi in studio, tanto che Signorini si è sentito in difficoltà nel dover spesso intervenire per riportare la tranquillità.

Durante i confronti, inoltre, Belli continuava a prendere la parola senza dare agli altri modo di parlare, tanto che alla fine Signorini ha dichiarato infastidito: “Va bene però Alex adesso anche basta. Scusa Alex. Per fortuna tu avevi detto che non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio”. Alex Belli, però, ha continuato, tanto che il conduttore è arrivato a chiedere che venisse accompagnato fuori dallo studio.

“Allora mi rivolgo agli autori. Potete accompagnarlo fuori? Perché io non posso lavorare così in diretta. Mi rifiuto di lavorare così… vai fuori”. Oltre allo scontro tra Signorini e Belli, ad animare la puntata ci ha pensato Giucas Casella, che sempre in merito alla relazione Sorge-Belli ha parlato della famosa serata sotto le coperte (‘Soleil e Alex che facevano le cose sotto i letti’, ha dichiarato in confessionale).

Soleil, che ha ammesso che in effetti qualcosa è successo con Belli sotto le coperte (“Ma non un rapporto completo”, come ha confidato a Sophie Codegoni), si è molto arrabbiata con Giucas Casella.