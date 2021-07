Giffoni 2021, il programma della 50esima edizione del Film Festival

Il 21 luglio 2021 parte la 50esima edizione del Giffoni Film Festival, dedicato a bambini e ragazzi che durerà 10 giorni. Da mezzo secolo questa manifestazione è diventata un punto di riferimento per i migliaia di giovani che si radunano nella ormai ribattezzata Cittadella del Cinema, in provincia di Salerno.

#Giffoni50Plus sarà un grido di felicità!

Scopri di più sul festival in programma dal 21 al 31 luglio 2021: https://t.co/ubNHyaUiRV pic.twitter.com/zYkrBHsJgL April 15, 2021

Con centouno opere in concorso, tra lungometraggi e corti, ben trentacinque sono italiane. Come sempre non mancheranno le anteprime cinematografiche, gli appuntamenti con personaggi celebri che racconteranno le loro esperienze ai ragazzi presenti e le giornate di dibattito su tematiche come quella ambientale. Nella giornata di apertura della kermesse è stato proiettato il docufilm This is Giffoni – Frammenti della Storia del Giffoni Film Festival, realizzato da Fiorenzo Brancaccio secondo le indicazioni del direttore creativo Luca Apolito: partendo dal 1971, migliaia di clip sono state visionate per crearlo selezionando quelle di maggiore significato narrativo.

#Giffoni50Plus, così sarà l’hashtag per l’edizione 2021, presenta un ricco piano di eventi, manifestazioni, proiezioni e incontri in cui ai ragazzi si parlerà anche di ripartenza in sicurezza dopo i mesi difficili di pandemia. I giurati in presenza saranno tremila e duemila, invece, saranno in collegamento da trentasei hub, ventisei dei quali situati lungo la Penisola. Tra i film in gara, visionabili nel programma del Festival, ci saranno Sognando a New York – In The Heights di Jon M. Chu, Luce dei tuoi occhi di Fabrizio Costa, Happy Banana di Reyhane Kavosh.

Attesissimo anche il ritorno di Vivo Giffoni – Giffoni Music Concept con undici showcase in programma e la partecipazione di venticinque artisti, tra cui i Sottotono, Noemi, Colapesce e Dimartino, Clementino, Andrea Sannino e La Rappresentante di Lista.