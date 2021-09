Fino a che punto si è disposti a lottare per proteggere chi si ama? Nel film Gifted – Il dono del talento, la risposta a questo quesito sembra quasi scontata: fino a quando ce n’è bisogno. Commedia brillante e dolceamara, Gifted è uscito nelle sale nel 2017, e va in onda su RaiUno in prima serata mercoledì 29 settembre 2022. Nel cast anche Chris Evans e la piccola Mckenna Grace.

Come si evince anche dal trailer, la pellicola racconta del rapporto tra uno zio e la nipotina orfana, bimba prodigio della matematica. È la storia di Frank Adler, un quarantenne che sta crescendo da solo la nipote Mary, sette anni, figlia della defunta sorella Diane. L’uomo vuole dare un’educazione normale alla nipote, dotata di uno straordinario talento matematico, ereditato dalla madre.

La nonna Evelyn, invece, vuole garantire alla bambina un’istruzione che la faccia eccellere e per questo è disposta anche a togliere al figlio la custodia della piccola, fino a ricorrere al tribunale.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 e ha incassato più di 43 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola è stata girata principalmente a Savahanna, dove Evans e Mckenna Grace hanno passato del tempo insieme per conoscersi meglio e affrontare le riprese con la giusta complicità. Il film diretto dal regista Marc Webb (noto per il film diventato poi un cult 500 giorni insieme), ha convinto la critica sia grazie all’intreccio della storia – semplice, lineare, ma mai banale – sia per la scenografia impeccabile.

Nel cast anche Lindsay Duncan nei panni di Evelyn Adler, Jenny Slate nel ruolo di Bonnie Stevenson e Octavia Spencer, che aveva già lavorato con Evans nel film Snowpiercer e che qui interpreta la vicina di casa Roberta Taylor, che aiuta il protagonista a crescere la nipote.