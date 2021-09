Il Giustiziere della Notte – Death Wish, è un remake del film del 1974, a sua volta basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield. Protagonista della pellicola del 2018 è Bruce Willis che veste i panni di Paul Kersey (interpretato nel ‘74 da Charles Bronson), un dottore che diventa un giustiziere per vendicare la famiglia. Diretto da Eli Roth è in onda lunedì 27 settembre 2021 su RaiDue e tra gli attori protagonisti figurano anche Elisabeth Shue, Vincent D’Onofrio, Dean Norris, Jack Kesy e Kirby Bliss Blanton.

Come anticipato dal trailer, tutto si svolge a Chicago. Paul Kersey è un medico chirurgo dedito al suo lavoro che conduce un’esistenza tranquilla e felice con la moglie e la figlia adolescente. Un giorno, la sua vita viene sconvolta da tre balordi, che si sono introdotti a casa sua per fare una rapina, uccidendo la compagna e ferendo gravemente la ragazza.

Decisamente sconvolto dagli eventi e vedendo che nonostante sia sempre stato ligio al dovere non riesce a ottenere giustizia, decide di vestire di notte i panni del Tristo Mietitore, andando alla ricerca dei criminali responsabili della morte della sua famiglia per eliminarli uno per uno. Riesce a recuperare la pistola di un giovane membro di una gang e inizia a girare per le strade di Chicago in cerca di vendetta. La sua prima impresa viene filmata da un testimone e il video diventa virale, facendo di lui una specie di celebrità, anche se Paul vuole solo ritrovare la pace.

Inizialmente a dirigere il film ci doveva essere Sylvester Stallone ma nel dicembre 2006 l’attore annunciò che non avrebbe più realizzato il remake a causa delle divergenze creative con la produzione. A fine gennaio 2012 pare che sarebbe stato Joe Carnahan a curare la regia e la sceneggiatura, tuttavia, anche lui ha lasciato il film nel 2013. Quattro anni dopo, a marzo 2016, la Metro-Goldwyn-Mayer e la Paramount Pictures annunciano che i registi israeliani Aharon Keshales e Navot Papushado avrebbero diretto il film con Bruce Willis come protagonista. Ma anche questi ultimi due abbandonano il progetto. A giugno 2016, Eli Roth è stato assunto per dirigere la pellicola.