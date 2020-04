Gisele Bundchen: terapia di coppia per salvare il matrimonio con Tom Brady

Gisele Bundchen ha deciso di ricorrere alla terapia di coppia per salvare il matrimonio con il marito Tom Brady, come svelato da lui stesso in una intervista. La coppia, apparentemente molto affiatata, ha due figli. Due anni fa però hanno avuto dei problemi, che hanno risolto grazie a un terapista e a una lettera davvero speciale. Gli impegni lavorativi li avevano infatti allontanati.

Il giocatore di football americano Tom Brady ha raccontato in un’intervista le difficoltà del matrimonio con Gisele Bundchen. Parlando nel programma radiofonico SiriusXM l’atleta ha detto: “Due anni fa Gisele lamentava che non stessi facendo abbastanza nella gestione famigliare. Riteneva che fossi sempre impegnato nella stagione sportiva mentre lei si occupava della casa. E quando finiva la stagione io iniziavo ad allenarmi per quella successiva“.

Tom Brady riconosce i suoi errori, la sua scarsa presenza come marito e padre.

“Per me è stato come un campanello d’allarme. Era una parte importante del mio matrimonio. Infondo mi stava dicendo che anche lei aveva sogni e ambizioni, ma sapeva bilanciarli con la famiglia“.

Forse, proprio per queste motivazioni, lo sportivo ha deciso di cambiare squadra e di dedicare più tempo a suoi figli e alla modella.

Gisele Bundchen ha poi scritto una lettera d’amore al marito, dopo il ricorso a un terapista di coppia. Una spledida lettera, racconta Tom, nella quale ha espresso i suoi sentimenti e sensazioni a riguardo della loro relazione. L’atleta la conserva con amore e ogni tanto la rilegge.

“L’ho riposta in un cassetto e la rileggo spesso, è una lettera molto sincera nella quale mi spiega a che punto si trova nel nostro matrimonio. Si è trattato di un modo per ricordarmi che le cose cambiano e si evolvono con il tempo e che quello che ha funzionato per dieci anni non può funzionare per sempre perché cresciamo in modi diversi“. La coppia sembra ora aver ritrovato la serenità.