Gloria, quello che c'è da sapere sulla nuova fiction di Canale 5

Dal primo settembre Canale 5 si gioca anche la carta delle serie tv francesi con Gloria, thriller psicologico ambientato in Bretagna. In programma dalle 21.30 circa, si tratta dell’adattamento di Keeping Faith, telefilm inglese di grande successo che il Guardian ha addirittura definito una “Big Little Lies trasferita nel Galles rurale”.

Tutto ruota intorno a Gloria (interpretata da Cécile Bois), appunto. L’avvocata di successo e madre di tre figli si trova a dover mettere in discussione tutta la sua vita dopo l’improvvisa scomparsa del marito David. La donna, infatti, viene accusata di aver fatto perdere completamente le tracce del compagno o, addirittura, di averlo ucciso. Disposta a tutto per provare la sua innocenza e ormai priva di fiducia nella polizia, Gloria decide di portare avanti le indagini da sola.

Scavando a fondo nella vita del marito e della sua famiglia, scopre che l’uomo le ha nascosto per anni oscuri segreti: gli affari vanno male, la sua azienda è sommersa dai debiti ed è immischiato in rapporti con persone losche e pericolose. Tutte le certezze che Gloria credeva di avere si sgretolano in un attimo, e cade in un grave stato di stress, perdendo il proprio equilibrio. L’unica cosa che può fare è tentare di portare a galla la verità, mettendosi in gioco per capire e accettare la nuova spaventosa realtà che si trova ad affrontare.

La serie, di sei episodi, va in onda in tre prime serate. Già trasmessa tra marzo e aprile 2021 in Francia, Gloria ha avuto un buon riscontro tra pubblico e critica, grazie anche all’interpretazione della già citata Bois e della co-protagonista Barbara Schulz nel ruolo della poliziotta Marianne Volton, determinata a incastrare la donna, che ritiene colpevole.