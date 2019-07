Recensione Gocce Magiche Collistar: abbronzate anche senza sole

Tutte coloro che desiderano un’abbronzatura invidiabile e un colorito sano e dorato ma, per un motivo o per un altro, non possono esporsi al sole, la cosmesi propone soluzioni professionali finalizzati ad ottenere un’abbronzatura artificiale del tutto simile a quella naturale.

I motivi per ricorrere agli autoabbronzanti sono molti: mancanza di tempo, spiagge troppo distanti da casa o in alcuni casi una pelle estremamente delicata che non consente un’esposizione intensa. Non tutti amano ricorrere alle classiche lampade abbronzanti perché possono essere dannose per la pelle, soprattutto se utilizzate con una certa frequenza, e di conseguenza l’unica soluzione possibile è rappresentata dagli autoabbronzanti.

Le vecchie formulazioni che costituivano la maggior parte degli autoabbronzanti erano in gran parte caratterizzate da DHA, ovvero il diidrossiacetone, una molecola di zucchero che determina la colorazione della cute,grazie alla sua capacità di reagire con le proteine presenti nelle cellule dell’epidermide, conferendole quello sgradevole e innaturale colore arancione.

La cosmesi ha fatto passi da gigante e propone autoabbronzanti con una bassa percentuale di DHA e che consentono di ottenere un colorito naturale e uniforme con poche applicazioni e che soprattutto tende a svanire altrettanto uniformemente, con docce e bagni, senza determinare macchie antiestetiche e chiazze.

Un esempio? Le Gocce Magiche Collistar nella doppia versione per il viso e per il corpo, che si fanno piacevolmente notare in termini di resa e di performance sulla pelle.

Gocce Magiche Collistar: cosa sono?

Le Gocce Magiche Collistar, che siano per il viso o per il corpo, sono autoabbronzanti in forma liquida da applicare in modica quantità. A differenza di una crema o di un fluido, assicurano un risultato uniforme, omogeneo e naturale grazie alla facilità d’utilizzo, al rapido assorbimento e alla capacità del prodotto stesso di essere estremamente affine alla pelle. Qualche piccolo accorgimento nell’applicazione consentirà di ottenere in poche ore un colorito assolutamente invidiabile e piacevole.

Gocce Magiche Collistar per il viso

Le Gocce Magiche Collistar per il viso sono contenute in un’ampolla in vetro con contagocce per consentire un dosaggio perfetto: occorrono poche gocce per assumere un colorito dorato. In un’ora si ottiene una vera e propria abbronzatura del tutto simile a quella naturale ottenuta con l’esposizione solare.

Come funziona? Una formulazione esclusiva combina l’estratto di mallo di noce al DHA Rapid, una molecola autoabbronzante di nuova generazione che dimezza i tempi di colorazione della pelle e garantisce un risultato rapido, naturale e uniforme, senza rischio di antiestetiche macchie. Si applicano in purezza per ottenere un colore intenso e marcato o miscelate alla crema viso per una colorazione graduale, da intensificare un po’ alla volta.

Acquista le gocce magiche Collistar per il viso su Amazon

Gocce Magiche Collistar per il corpo

Le Gocce Magiche Collistar proposte nella variante corpo hanno la stessa efficacia e rapidità autoabbronzante di quelle per il viso. A cambiare è la texture, meno fluida, e la formulazione che è appositamente concepita per la pelle di corpo e gambe. Si applica con facilità sulla pelle, si assorbe rapidamente e consente di vestirsi subito, senza correre il rischio di macchiare gli indumenti.

Come per la variante viso, anche in questo caso il prodotto prevede di essere ripartito uniformemente con un massaggio per ottenere in circa un’ora, un colorito visibile, naturale e omogeneo.

Acquista le gocce magiche Collistar per il corpo su Amazon

Come applicare le Gocce Magiche Collistar in maniera ottimale?

Come per tutti gli autoabbronzanti, anche per le Gocce Magiche Collistar, che siano per il corpo o per il viso, occorre seguire qualche piccolo accorgimento per ottenere un risultato ottimale e soddisfacente:

È fondamentale esfoliare adeguatamente sia il viso, con uno scrub delicato, sia il corpo. In questo modo eviterete le antiestetiche screpolature nella pigmentazione che provocano macchie e striature antiestetiche.

adeguatamente sia il viso, con uno scrub delicato, sia il corpo. In questo modo eviterete le antiestetiche screpolature nella pigmentazione che provocano macchie e striature antiestetiche. L’applicazione su viso e corpo deve essere graduale. Iniziate sempre utilizzando una minima quantità di prodotto, per poi applicare nuovamente il prodotto il giorno successivo per intensificare il colorito e per raggiungere gradualmente l’effetto desiderato.

Applicate il prodotto in maniera uniforme soprattutto sul viso: prestate attenzione alle zone vivine all’attaccatura dei capelli, alle orecchie, al collo, all’interno delle braccia, alla zona delle ascelle e al retro delle ginocchia.

Il colore ottenuto tende a svanire gradualmente dopo qualche doccia: potete mantenerlo inalterato ripetendo l’applicazione almeno una volta alla settimana. In questo modo la pelle avrà sempre un colore naturale, omogeneo e privo di macchie.

Dopo l’applicazione ricordate sempre di lavare adeguatamente le mani per evitare macchie antiestetiche.

Gocce Magiche Collistar: la nostra opinione

Le Gocce Magiche Collistar rappresentano una valida alternativa all’esposizione solare soprattutto per coloro che vogliono o devono evitare i raggi UV. In questo modo si previene l’invecchiamento cutaneo e si ottiene un’abbronzatura simile a quella naturale.

L’applicazione di entrambi i prodotti è semplice: i prodotti scorrono sulla cute, si assorbono rapidamente, non ungono e soprattutto non macchiano.

Ottime entrambe le formulazioni in quanto: il DHA, responsabile del colorito tendenzialmente aranciato degli autoabbronzanti, è presente ma tale molecola è stata “rivisitata” da Collistar per ottenere un colorito dorato naturale, modulabile in maniera progressiva. Non si otterrà mai un colorito di 3 o 4 toni più scuro con una sola applicazione.

Ottima la durata: una volta ottenuto il colorito desiderato occorre una sola applicazione settimanale per il suo mantenimento. Gli effetti svaniscono in pochi giorni con bagni e docce. Interrompendo le applicazioni, il pigmento colorato svanisce in maniera uniforme e senza macchie.