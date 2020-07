Gommage viso: cos'è, a cosa serve e come scegliere i migliori

Una pulizia intensa e profonda delle pelle è importante per eliminare le impurità, per esfoliare e detergere la cute accuratamente: il gommage viso, inserito almeno una volta a settimana (anche due per le pelli più grasse e impure) nella beauty routine, garantisce un incarnato più uniforme e luminoso. È un passaggio indispensabile se si vuole garantire alla pelle un aspetto sano, capace come è, dopo il gommage, di essere più ricettiva ai prodotti di trattamento applicati successivamente.

Tuttavia, l’esfoliazione del viso, se eseguita con troppa frequenza o con prodotti aggressivi per il proprio tipo di pelle, può provocare un effetto rebound, che avviene quando la pelle sottile risulta sensibilizzata o quando la pelle a tendenza grassa viene sgrassata troppo, dunque privata delle sue sostanze funzionali. Per questo motivo è importante scegliere i prodotti più adatti alla propria tipologia di pelle.

Gommage viso: cos’è e a cosa serve

Il gommage viso è un trattamento esfoliante con prodotti a base di micro granuli (come ad esempio i sali o le polveri) che aiutano a pulire e purificare in profondità la pelle, aprire i pori e facilitare la penetrazione dei prodotti di trattamento.

È simile allo scrub, ma è più delicato e quindi più adatto o per le pelli sensibili e per le parti del corpo più fragili, come il volto.

Ai prodotti granulari vengono affiancate creme o oli con una forte base idratante: in questo modo la pelle risulta esfoliata e idratata contemporaneamente.

Consente di eliminare le impurità e favorisce il ricambio cellulare.

Come si fa il gommage viso

Dopo aver effettuato una prima detersione del volto, con acqua e detergente delicato, si applica il gommage viso sulla pelle ancora umida, escludendo la zona del contorno occhi e delle labbra.

Il prodotto va massaggiato delicatamente effettuando dei movimenti circolari, fino al completo assorbimento del composto.

Quindi si risciacqua abbondantemente fino alla totale eliminazione del gommage.

Infine, si applica una crema idratante per nutrire l'epidermide.

Gommage viso migliori

Crème Gommante di Sisley

Ricca di microparticelle esfolianti di bambù di origine naturale, elimina le cellule morte e le impurità. Affina delicatamente alla grana della pelle grazie alle proprietà lenitive dell’estratto di camomilla tedesca.

Caratteristiche: l'uso regolare leviga la pelle e le dona un aspetto più giovane

: l’uso regolare leviga la pelle e le dona un aspetto più giovane Ideale per: tutti i tipi di pelle

La Roche-Posay esfoliante ultra-fine

Pulisce con delicatezza tutti i tipi di pelle sensibile, per un effetto liscio come la seta. Questo esfoliante è a base di agenti selezionati per garantire una tollerabilità e un PH fisiologico ottimali.

Caratteristiche: contiene acqua termale La Roche-Posay

: contiene acqua termale La Roche-Posay Ideale per: pelle sensibile

Caudalie Crema Esfoliazione Profonda

Purifica e affina la grana della pelle, senza seccarla, per una pelle levigata e radiosa. La sua texture “panna montata” dalle note di pompelmo, di menta e di arancia dolce fa di questo trattamento un vero momento di relax e di benessere.

Caratteristiche: nuova formula composta al 97% da ingredienti di origine naturale

: nuova formula composta al 97% da ingredienti di origine naturale Ideale per: pelle mista e grassa

Gommage viso: Origins Never a Dull Moment Skill

L’esfoliante con semi di albicocca e di mango finemente macinati, insieme al potente estratto di papaya dissolve le cellule spente, senza irritare. Perfeziona la pelle.

Caratteristiche: dona rinnovamento e luminosità alla pelle

: dona rinnovamento e luminosità alla pelle Ideale per: pelle matura

Sensai Silk Peeling Powder Esfoliante Viso

Un esfoliante schiumogeno con azione enzimatica che lenisce la pelle e ne rigenera la texture. Lascia una sensazione di idratazione. Polvere bianca (con tre tipi di enzimi) e Polvere verde (con seta koishimaru EX ed estratto di ginseng).

Caratteristiche: lenisce, leviga e idrata

: lenisce, leviga e idrata Ideale per: tutti i tipi di pelle

