Grace Kelly: svelate le lettere d’amore per l’ex Oleg Cassini

Per la prima volta vengono rese pubbliche le lettere d’amore di Grace Kelly per l’ex fidanzato Oleg Cassini. Scritte nel 1964, prima dell’incontro il Principe Ranieri di Monaco e dell’Oscar per Ragazza di Campagna, sono state svelate dall’ Hotel Bel-Air di Los Angeles. L’attrice scrive al suo fidanzato, lo stilista Oleg Cassini, di sentire la sua mancanza e di pensare sempre a lui. Alcune di queste lettere sono state scritte proprio sulla carta intestata dell’Hotel, che le ha dedicato una suite.

“Che bello tornare a casa e trovare i tuoi fiori. Stiamo guardando Charles Boyer in televisione, e per quanto lo ami, riesco solo pensare a te.” La coppia ebbe una breve relazione dopo il terzo divorzio di Cassini.

“I pochi minuti in cui parliamo ogni notte sono così meravigliosi per me, ma mi dispiace di sembrare un idiota … Ti amo.” Le parole di una ragazza molto innamorata, che ha quasi ceduto alle nozze con lui.

Oleg Cassini era uno stilista e costumista per la Paramount Pictures, e ha vestito tra le altre, oltre alla stessa Principessa Grace, anche Jackie Kennedy. Fu proprio lui, amico della First Lady da prima delle nozze con John Kennedy, a inventare il look alla Jackie, che fa scuola ancora oggi.

Per Grace Kelly disegna abito eleganti ma pacati, che non oscurassero la sua naturale bellezza. I due si innamorano perdutamente, ma la famiglia di lei le consigliò di lasciarlo, indirizzandola tra le braccia del Principe di Monaco. Le lettere, scritte di pugno dalla diva scomparsa, parlano anche della gelosia dello stilista nei suoi confronti.

“Mi hai fatto adirare da morire. Non capisco il tuo atteggiamento. Non ho alcun interesse per nessuno tranne te, ma non dovrei spiegarlo.” Pare che il problema fosse l’amicizia con Bing Crosby. La coppia si sarebbe dovuta sposare l’anno dopo. Il fidanzamento è terminato in favore di quello con Ranieri di Monaco.