The Crown 4: anche Grace Kelly nella nuova stagione?

Grace Kelly potrebbe fare il suo debutto in The Crown 4, secondo ultimi rumor che provengono dal web. Il personaggio della Principessa di Monaco potrebbe apparire in uno o più episodi della serie tv Netflix sulla famiglia reale inglese. Top secret il nome dell’attrice che vestirà i suoi panni.

A pochi giorni dalle prime immagini di Emma Corrin sul set in veste di Diana Spencer, un altro personaggio molto amato potrebbe comparire sulla scena. Le voci sono nate da una foto Instagram nella quale vediamo il programma del funerale di Lord Mountbatten, zio del Principe Filippo.

L’avvenimento ci porta nel 1979, anno della sua tragica scomparsa e del suo servizio funebre, al quale erano presenti anche Grace Kelly e il Principe Ranieri di Monaco.

Data la forte amicizia che legava la Principessa e il Lord, in molti sostengono che la presenza del suo personaggio sia inevitabile in questa scena. Chi sarà l’attrice selezionata per un ruolo così importante?

Per ora è tutto top secret, ma una seconda conferma arriva dalla presenza di un attore che interpreterà il Re Alberto del Belgio. Infatti il Sovrano era seduto proprio accanto a Grace di Monaco durante il funerale di Lord Mountbatten.

Lo stesso set della cattedrale utilizzato per questa scena, verrà trasformato nell’abbazia di Westminster per le nozze di Carlo e Diana. Un salto temporale durante le riprese, che ne vedrà molti in questa stagione. Infatti è stato confermato il ritorno di Claire Foy, in flashback con protagonista una giovane Regina Elisabetta, interpretata adesso da Olivia Colman.