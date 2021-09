Carmen Russo, pronta a entrare per la seconda volta al Grande Fratello Vip

Il 13 settembre riparte il Grande Fratello Vip, in onda poi ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Tra le celebrità che varcheranno la porta rossa nella sesta edizione dello show condotto da Alfonso Signorini c’è anche Carmen Russo, volto noto della tv italiana a partire dagli Anni ’70, che negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show.

Da sempre appassionata di danza classica, Carmen (all’anagrafe Carmela Carolina Fernanda Russo) esordisce in televisione come ballerina e modella, prendendo parte ad alcuni programmi come Miss Italia 1976. Partecipa poi a diversi film, che per la maggior parte rientrano nel filone della cosiddetta “commedia sexy all’italiana“, che caratterizza il cinema del nostro Paese negli Anni ’70 e ’80.

Come ballerina prende parte a numerosi programmi televisivi, come Drive In o Stasera niente di nuovo, dove affianca Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. In teatro, invece, recita accanto a Walter Chiari e conosce il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi, con cui è sposata dal 1987. Con lui è torna anche a dedicarsi alla danza: nel corso degli anni hanno aperto due scuole, una a Napoli e una a Palermo. Ed è proprio lui l’unica persona che Carmen non vorrebbe mai trovare dentro la casa del GF, come ha ironicamente dichiarato nel suo video di presentazione pubblicato sulle pagine social del programma.

La showgirl, nel corso della sua carriera, ha già partecipato ad alcuni reality show: nel 2003 è stata concorrente della prima edizione dell’Isola dei Famosi, vincendo poi la versione spagnola dello stesso programma nel 2006. Nel 2011 naufraga per la terza volta sull’Isola, mentre nel 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip, allora condotto da Ilary Blasi. Rimane però soltanto due settimane prima di essere eliminata. Oggi, quindi, è pronta a mettersi nuovamente in gioco, anche se non ha idea di come possano andare le cose. Solo di una cosa è sicura: le mancherà moltissimo la sua bambina, Maria, che ha soltanto otto anni.