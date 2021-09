Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: chi è Manila Nazzaro

Dopo essere stata tra i protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island, Manila Nazzaro ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, in onda dal 13 settembre su Canale 5. “Tutto è possibile, nulla è impossibile“: è questo il suo motto, come ha rivelato nel video di presentazione pubblicato sui canali social del programma. L’ex Miss Italia è determinata e vuole a tutti i costi dimostrare chi è realmente. “È una grande opportunità di lavoro e perché, come già accaduto a Temptation Island, permetterà di far conoscere la Manila Nazzaro molto più umana di quanto si possa pensare guardandola solo per l’aspetto fisico. Farsi conoscere è sempre una occasione preziosa“, ha detto in un’intervista a TvBlog.

Manila è diventata nota al grande pubblico dopo la vittoria a Miss Italia 1999, dopo la quale ha iniziato a studiare recitazione al Teatro Azione di Roma. Nei primi anni Duemila inizia a fare teatro, dove recita in diversi spettacoli, come ad esempio Casa di bambola di Henrik Ibsen o Tre sorelle di Anton Čechov. Poco dopo entra a far parte della compagnia del Bagaglino, sia in teatro che in televisione. Dal 2014 presenta Mezzogiorno in Famiglia, su RaiDue, al fianco di Massimiliano Ossini.

Dal 2017 entra nella famiglia di RTL 102.5: conduce Pane, amore e Zeta e Buongiorno Zeta su Radio Zeta e cura il #SocialCorner su RTL. Quello della speaker è un lavoro che ama, e che non ha certo intenzione di lasciare una volta uscita dal GF: “io un lavoro ce l’ho, a Rtl 102.5. Il presidente Lorenzo Suraci mi ha gentilmente sospeso l’impegno ed è molto felice della mia avventura, mi sostiene e mi sosterrà. Ma non è che vado al Gf perché non ho niente da fare“.

Manila Nazzaro è stata sposata per dodici anni con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Da circa tre anni è fidanzata con Lorenzo Amoruso, anche lui ex stella del calcio, con cui ha partecipato a Temptation Island.