Le telecamere si sono spente e l’isola tentatrice è ormai solo un ricordo, ma le coppie di Temptation Island 2021 sono ancora sotto i riflettori. Il reality show di Mediaset, andato in onda su Canale 5 dal 30 giugno al 27 luglio 2021 e condotto da Filippo Bisciglia, è terminato con una puntata dedicata (in parte) alla vita delle coppie fuori dal programma.

A iniziare il racconto è stata Valentina, che a un mese di distanza ha confermato la decisione di non tornare insieme al fidanzato Tommaso: “Dopo il falò sono stata male – ha detto, riferendosi al tradimento di lui – Lì per lì ho incamerato tutto, in maniera algida, ma ero scioccata e disgustata. Dopo il programma lui mi ha voluto incontrare”. Il tête-à-tête tra i due, però, è avvenuto lo stesso giorno in cui Tommaso ha visto la single Giulia: “Lei voleva stare con me, mi faceva discorsi importanti”. Tuttavia, il ragazzo sembra intenzionato a riconquistare Valentina, che però gli ha chiuso tutto le porte: “No, non lo perdono, per me è inaccettabile”.

Agli antipodi, invece, la storia di Claudia e Ste, che sono ormai pronti a compiere il grande passo celebrando il matrimonio. “Da quando siamo tornati, tutti i miei dubbi sono svaniti”, ha raccontato Claudia. “Non riesco a immaginare il mio futuro senza di lei“, ha rincarato la dose Ste.

Anche Floriana e Federico sono ancora insieme: “Va molto bene – dice lui – ho iniziato a darle le attenzioni che merita e mi sono fatto perdonare”. Floriana ammette di essere stata molto male i primi giorni. “Ma sto notando i suoi cambiamenti, ora mi dà le attenzioni di cui avevo bisogno”.

Jessica e Alessandro, invece, hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. Lui, dopo aver portato via le sue cose dalla casa che condivideva con lei, ha iniziato una storia con la single Carlotta: “Abbiamo capito che non potevamo continuare così“, ha spiegato il ragazzo. Anche Jessica continua a sentire il suo tentatore: “Vorrei vederlo appena sarà possibile”.

Anche Manuela e Stefano si sono lasciati definitivamente. Lei ha parlato di un avvicinamento dopo Temptation Island, che però è sfumato per gli stessi motivi che li avevano spinti a dirsi addio al falò: “Non cerchiamo le stesse cose e io non posso cambiare per lui”. Entrambi, inoltre, continuerebbero a sentire molto spesso i single incontrati al programma.

Natascia e Alessio, invece, sono “al lavoro per capirci e parlare di più tra di noi”, ha spiegato la ragazza. “Dopo la trasmissione – ha aggiunto Alessio – abbiamo iniziato a comunicare di più. Io ho capito che senza di lei non riesco a stare“.