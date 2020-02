Greta Thunberg protagonista di un programma tv sul suo impegno

Tra le tante icone della nostra epoca in poche hanno avuto lo stesso successo nel dare nuova linfa a un rinnovato impegno civile come è successo a Greta Thunberg. La 17enne attivista svedese è diventata il volto del movimento che chiede una nuova sensibilità ecologica e sopratutto azioni concrete per arrestare gli effetti del cambiamento climatico.

Osannata ma anche criticata duramente, eletta a idolo delle folle e considerata un burattino manovrato da oscuri cospiratori, la ragazza può vantare un altissimo livello di celebrità come poche altre sue coetanee nella storia dell’umanità.

Ed è proprio per questo che il mondo dello showbusiness non poteva non interessarsi a lei. È infatti notizia di queste ore che Greta diventerà protagonista di una serie tv documentaristica sviluppata dalla BBC Studios’ Science Unit.

L’obiettivo è quello di seguire il suo viaggio intorno al mondo allo scopo di trovare le prove scientifiche del cambiamento climatico, incontrando scienziati ma anche leader politici e grandi magnati, sfidandoli ad apportare modifiche rilevanti al nostro stile di vita.

Non sono ancora noti né il titolo né il network che distribuirà la serie, ma è chiaro che oltre a questo aspetto più scientifico ed educativo correrà in parallelo l’ingresso della Thunberg nell’età adulta. Difficilmente si tratterà di una prova troppo ardua, quando nel curriculum si ha uno scontro ancora in corso sui social media con il Presidente degli USA Donald Trump.

Greta è apparsa anche durante la cerimonia degli Oscar, all’interno di una clip che mostrava il potere dei documentari. Rob Liddel, che produce la serie, ha affermato: “Il cambiamento climatico è probabilmente il problema più importante della nostra generazione, per cui ci sembra arrivato il tempo di dedicarvi una serie che esplori le evidenze dietro l’argomento. Farlo con Greta è un privilegio enorme, in quanto si può avere uno sguardo dall’interno su ciò che significa essere un’icona globale e uno dei visi più noti sul pianeta“.