Hailey Baldwin: ecco come ho conquistato Justin Bieber

Hailey Baldwin ha raccontato un aneddoto su come abbia conquistato il marito Justin Bieber. La modella, oggi felicemente sposata con il cantante di Baby, ha rivelato un retroscena su come i due si siano conosciuti, durante l’ultima apparizione al The Tonight Show. La Baldwin ha impressionato il cantante durante una puntata del famoso programma americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nel 2016. Hailey, ospite del salotto tv, ha mostrato in diretta come aprire una bottiglia di birra Corona con i denti. Il cantante è rimasto così impressionato da chiamarla in giorno dopo l’apparizione in tv.

Un colpo di fulmine a dir poco insolito. La modella ha raccontato di aver imparato ad aprire la bottiglia con i denti durante una vacanza con gli amici alle Bahamas. Non c’era un apribottiglie e lei si è ingegnata ad aprirla con i denti. Dopo la prima ne ha aperte sedici di fila. Questo aneddoto, raccontato in diretta ha suscitato la curiosità di Justin Bieber che l’ha chiamata subito dopo. I due hanno iniziato a frequentarsi, con qualche breve pausa e lo scorso anno si sono sposati.

In realtà le due star si conoscevano già da bambini, infatti. Hailey Baldwin aveva conosciuto Justin all’età di quindici anni, nel backstage di un suo concerto. I loro genitori sono amici e i due hanno avuto modo di frequentarsi sin da piccoli. Sicuramente la modella ha fatto breccia nel cuore del cantante non solo per l’audacia con cui ha aperto la bottiglia in diretta tv. Infatti Justin Bieber ha spesso raccontato come la moglie lo abbia aiutato a uscire dalle sue dipendenze da droghe e farmaci.