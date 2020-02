Justin Bieber dedica il suo nuovo album alla moglie Hailey Baldwin

In occasione di San Valentino Justin Bieber ha lanciato il suo nuovo album Changes. Il titolo non è casuale ma, anzi, rappresenta appunto il suo cambiamento dopo aver incontrato e sposato la modella Hailey Baldwin.

La popstar ha dichiarato al The Sun che l’intero album è dedicato alla moglie, in particolare la canzone Take It Out On Me: “A volte siamo tutti frustrati e arrabbiati. Voglio dire a mia moglie che qualunque cosa stia succedendo, in qualsiasi modo si senta, può scaricarmela addosso“.

Il cantante ha così espresso tutto l’amore che prova per la compagna che le è stata vicina nei momenti più difficili della sua vita: “Una cosa è essere attratti fisicamente, ma ora so che si tratta davvero di essere attratti dall’intera persona. Questo è quello che provo adesso“.

Nonostante ciò, Justin non ha voluto nascondere i problemi che possono scaturire dalla vita coniugale e di quanto impegno comporti essere sposati: “Essere sposati è fantastico, ma il matrimonio non è facile. È qualcosa per cui devi lavorare. Se il matrimonio fosse facile, tutti si sposaerebbero molto velocemente. Lo farebbero tutti. Quindi voi ragazzi se volete avere figli e volete sposarvi, sappiate solo che ci vuole impegno ogni giorno. Devi scegliere di essere paziente con quella persona, amare quella persona, essere gentile con quella persona e questo richiede lavoro. È potente. È davvero incredibile“.