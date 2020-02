Harrison Ford ironizza sul segreto delle sue nozze con Calista Flockhart

Harrison Ford, interrogato sul successo delle sue nozze con Calista Flockhart, ironizza sul loro segreto: non parlare. L’attore, raccontando dei suoi 50 anni nel mondo del cinema con la rivista Parade, parla dei 18 anni al fianco della moglie, e del 10° anniversario di matrimonio. L’attore sta tornando al cinema con il remake del classico Il richiamo della foresta.

“Il segreto del successo del mio matrimonio? Non parlare e annuire sempre” scherza Harrison Ford. Lui e l’attrice Calista Flockhart hanno inziato la loro relazione nel 2002 e sono convolati a nozze nel 2010 in Nuovo Messico. La coppia non ha mai ritenuto la differenza d’età, ben 22 anni, un problema.

“La verità è che io mi sento spesso più vecchia di lui” aveva raccontato Calista nel 2017. La coppia ha anche un figlio, Liam Flockhart Ford, che l’attrice aveva adottato alla nascita poco prima di conoscere il futuro marito. Harrison Ford ha altri quattro figli, dai due matrimoni precedenti.

La coppia è nota per la propria discrezioni e per le affermazioni sempre irriverenti sul proprio rapporto di coppia.

L’attore è tornato al cinema il 29 febbraio con il lungometraggio su un classico della letteratura americana, Il richiamo della foresta. Il romanzo di Jack London ha avuto varie rivisitazioni cinematografiche, televisive e teatrali. Il film è diretto da Chris Sanders, tra i registi e sceneggiatori più importanti dell’animazione. Tra i suoi lavori La bella e la bestia, Aladdin, Il re leone, Mulan, Lilo & Stich e Dragon Trainer.