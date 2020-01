Harry e lo stretto legame con Doria, madre di Meghan Markle

Il Principe Harry ha uno stretto legame con Doria Ragland, la madre di Meghan Markle, e fa affidamento su di lei per consigli e supporto, in assenza della Principessa Diana. Secondo il The Sun il Duca ha trovato una seconda madre in sua suocera, alla quale è incredibilmente vicino. Harry è tornato in Canada da Meghan e Archie, per iniziare una nuova vita lontana da Palazzo.

Sembra che proprio Doria sia stata la roccia della coppia durante le settimane difficili della Megxit. Il Principe chiede sempre consiglio alla signora Ragland, perchè sente che lo possa guidare come farebbe sua madre. Notizie non confermate sostengono che la donna, che vive a Los Angeles, abbia trascorso parte delle sei settimane in Canada con i Duchi di Sussex.

La fonte del The Sun ha rivelato: “Harry ovviamente non ha una mamma a cui rivolgersi per un consiglio, ma è sempre stato incredibilmente vicino a Doria, specialmente adesso“.

Si mormora persino che sia stata la signora Doria a consigliare loro di lasciare il loro ruolo di membri attivi della Royal Family.

Secondo il giornale inglese il Principe Harry ha un enorme rispetto per Doria e per il suo giudizio, come quello di un figlio verso una madre.

“Doria li sostine con tutto il cuore, lei e Harry sono sempre stati uniti. La loro priorità è il bene di Meghan Markle e di Archie“.

Harry aveva bisogno di una figura materna nella sua vita, dopo la morte di Lady Diana, a pare l’abbia finalmente trovata nella signora Ragland. Lo scorso ottobre, durante il documentario di ITV Harry & Meghan: An African Journey, il Duca aveva raccontato la ferita ancora aperta per la perdita di sua madre: “Il flash di una macchina fotografica è il peggior promemoria di ciò che è accaduto“. Nelle settimane seguenti aveva persino rilasciato un comunicato stampa chiedendo ai giornali di non far ripetere la storia. Harry temeva per Meghan lo stesso difficile cammino di Diana.