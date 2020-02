Harry e William: i loro caratteri opposti alla base dei loro scontri

Secondo la stampa inglese i Principi Harry e William avrebbero due caratteri opposti, causa dei loro continui scontri e incomprensioni. Il maggiore dei fratelli viene descritto come riflessivo e concreto, il minore come molto emotivo e alle volte impulsivo. Pare che la faida tra i due sia ancora peggiorata dopo la Megxit e la decisione di Harry e Meghan Markle di trasferirsi in Canada.

Il Principe William ha una maturità maggiore, riflette molto sulle sue scelte, definite persino calcolate da una fonte del Daily Mail. Il Duca di Cambridge non lascia nulla al caso, e preferisce confrontarsi per risolvere i problemi. La sua spalla è senza dubbio Kate Middleton, grande consigliera e sostenitrice delle sue scelte.

Il Principe Harry ha da sempre un carattere irruento, peggiorato dalla morte di Lady Diana. Lui stesso ha raccontato a un summit sulla salute mentale di essere stato per sette anni in terapia per affrontare i suoi demoni. Impulsivo, molto emotivo, prende tutto sul personale e agisce di conseguenza. Se qualcuno crede ancora che Harry sia “comandato” da Meghan si sbaglia di grosso, sostiene il Daily Mail.

“Non vogliamo affermare certo che William abbia un cuore di pietra” spiega la testata “ma di certo non è emotivo come suo fratello. Sa mettere da parte i suoi sentimenti e andare avanti“.

“Harry invece pensa che nessuno debba soffrire in silenzio. Per lui è terapeutico parlare della morte della madre e dei problemi che ne sono conseguiti. Con l’arrivo di Meghan è riuscito ad aprirsi maggiormente“.

Un rapporto insomma difficile tra i due, che hanno sempre avuto un modo di gestire gli avvenimenti molto differente. Pare che in queste settimane i fratelli si siano sentiti solo per motivazioni strettamente necessarie.

“Harry e Meghan non potevano pensare che William si sarebbe opposto così tanto alla loro scelta. Volevano essere felici, e ora lo sono, non se ne può fare una colpa” conclude la fonte del Daily Mail.