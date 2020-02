Meghan Markle e Principe Harry: la nuova vita in Canada

Meghan Markle e il Principe Harry sono da poche settimane in Canada e hanno iniziato una nuova vita, con abitudini e una routine più semplici e meno stress. La coppia, dopo la Megxit e l’uscita dalla Famiglia Reale inglese, ha deciso di trascorrere un periodo a Vancouver Island con il figlio Archie. Il luogo è a metà tra campagna, mare e montagna. Molti abitandi di questo luogo, solitamente molto tranquillo, hanno visto spesso i Duchi di Sussex svolgere azioni quotidiane, tra passeggiate con i cani e spesa nei negozi del posto.

La rivista People ha intervistato vari residenti di Vancouver Island, in particolare di Horth Hill, dove si trova la loro nuova casa, per saperne di più sulla nuova vita in Canada di Meghan e Harry. Il proprietario dello Deep Cove Chalet, Bev Koffel ha raccontato: “Ora Horth Hill è diventato un luogo molto popolare. Sono spesso in giro, li abbiamo visti. È un po’ eccitante. Spero che vada tutto bene per loro. Si stanno staccando dalla tradizione e auguro loro tutto il meglio“.

“Entrambi amano stare all’aperto qui” ha rivelato un altro abitante del posto a People. “Quando non praticano yoga o cucinano in casa, Harry prende i panini in un locale del posto, e Meghan passeggia con il bimbo e i cani. Fanno lunghe passeggiate, fanno yoga e Meghan cucina. Sono molto casalinghi, e amano rilassarsi con Archie“.

“Meghan è così felice” ha raccontato una fonte vicina alla coppia a Us Weekly. “Non viene da una famiglia ricca. Ha lavorato duramente per arrivare dove si trova oggi. Meghan ama l’idea di essere il capofamiglia. Non ha in programma di fare un altro show televisivo come Suits, ma Harry l’ha incoraggiata a provare il doppiaggio, scrivere, produrre e dirigere nel suo tempo libero. Per quanto riguarda il Principe Harry. È davvero entusiasta del prossimo capitolo del loro vite.“