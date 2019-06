Hotel Napoli centro: la classifica dei migliori

Se siete in cerca di un hotel al centro di Napoli in vista del vostro prossimo viaggio o week end fuori porta, questo è proprio l’articolo che fa per voi. Dopo avervi elencato gli indirizzi dei ristoranti ideali per mangiare bene spendendo poco, nelle prossime righe vi mostreremo le migliori sistemazioni che il capoluogo partenopeo offre ai suoi visitatori, sempre più attratti dalle meraviglie artistiche e gastronomiche che ne caratterizzano le piazze, le strade e i vicoli, rendendola una delle città più affascinanti e poetiche del mondo.

Visitatela con attenzione, godendovi ogni singolo momento e scegliendo un albergo il più possibile vicino alle attrazioni principali: ce ne sono tantissimi, indicati per ogni tipo di esigenza e portafoglio. Siete curiosi di saperne di più? Questa è la classifica dei migliori hotel al centro di Napoli, suddivisi per categoria (5 stelle lusso, easy, boutique hotel e design hotel).

Romeo Hotel: cinque stelle lusso dal design e dall’architettura contemporanea, a pochi minuti dal Maschio Angioino (anche chiamato Castel Nuovo) e da piazza del Plebiscito. A vostra disposizione: 82 tra camere e suite, piscina esterna riscaldata, spa, palestra e, come se questo non bastasse, l’incredibile Comandante Restaurant, una stella Michelin, per le vostre cene d’autore. Via Cristoforo Colombo 45, tel. 081 604 1580. Qui per prenotare

Grand Hotel Parker’s: questo storico hotel cinque stelle lusso, che ha festeggiato di recente 150 anni di attività, è arredato con mobili d’epoca e lampadari di cristallo; grazie ai lavori di restyling appena conclusi, si presenta in una veste ancor più bella e accattivante. Da non perdere: il ristorante George, fiore all’occhiello della struttura. Corso Vittorio Emanuele 135, tel. 081 761 2474. Qui per prenotare

Hotel Royal Continental: quasi 400 camere, molte delle quali con terrazza vista golfo e Castel dell’Ovo così vicino da poterlo (quasi) toccare con mano: questo è quanto vi attende all’Hotel Royal Continental, impreziosito dagli arredi originali progettati dal grande Gio Ponti in persona. Via Partenope 38/44, tel. 081 245 2068. Qui per prenotare

Grand Hotel Vesuvio: venne inaugurato sul finire dell’800 e da allora è uno degli indirizzi più esclusivi della città. Le camere, belle e spaziose, sono tutte dotate di balcone, mentre le suites dispongono di area soggiorno e vasca idromassaggio per momenti di puro relax. Via Partenope 45, tel. 081 764 0044. Qui per prenotare