Chi è Maria Vera Ratti, Elsa Martini ne I bastardi di Pizzofalcone

I bastardi di Pizzofalcone tornano su RaiUno il 27 settembre con una nuova puntata della terza stagione. Questa volta, al commissario Lojacono e compagni si aggiunge un nuovo personaggio, Elsa Martini. Anche lei nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, fa la sua prima apparizione in Vuoto, nono libro della serie. Nella trasposizione televisiva, al fianco di Alessandro Gassman arriva un’attrice emergente, Maria Vera Ratti.

Classe 1994, l’abbiamo conosciuta sul piccolo schermo nei panni di Enrica Colombo in Il commissario Ricciardi, serie tratta dai romanzi dello stesso De Giovanni. Se qui Maria Vera interpretava una ragazza timida con un amore platonico verso il tormentato Ricciardi, a Pizzofalcone è Elsa, soprannominata “la rossa“, un vicecommissario piemontese con un torbido passato alle spalle. È stata appena assolta da un’indagine per l’omicidio di un pedofilo, ma nonostante la sua innocenza i sospetti su di lei non diminuiscono. Una storia che la fa entrare di diritto tra i “bastardi“: tutti, infatti, nascondono uno scheletro nell’armadio.

Negli anni precedenti, Maria Vera Ratti ha preso parte ad altre fiction, anche se con ruoli più marginali, come Rosy Abate, Mina Settembre o Leonardo. Ha recitato anche in due film. Il primo è Miss Marx, diretto da Susanna Nicchiarelli nel 2020, in cui ha interpretato una delle tre figlie del filosofo tedesco. Il secondo, del 2021, è Kill the Child, pellicola horror con la regia di Lee Roy Kunz.

Della sua vita privata, invece, non si sa nulla. Maria Vera è una ragazza molto riservata, e anche sulle sue pagine social non lascia trapelare nulla sulle sue relazioni personali.