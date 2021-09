Tornano finalmente I bastardi di Pizzofalcone. La terza stagione della seguitissima fiction di RaiUno, con protagonista Alessandro Gassmann – e tratta dai libri di Maurizio de Giovanni -, va in onda da lunedì 20 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Ambientata nella Napoli dei giorni nostri, la serie segue le vicende dell’ispettore Lojacono e dei suoi uomini del Commissariato di Pizzofalcone, pronti a combattere crimini e ingiustizie. Dodici gli episodi annunciati per la terza stagione, che la Rai trasmetterà per sei prime serate.

La serie riparte proprio da dove si era interrotta la precedente, con l’esplosione di una bomba nel ristorante di Letizia, (Gioia Spaziani). Finalmente i telespettatori scoprono cosa è successo all’ispettore Lojacono, (interpretato da Alessandro Gassmann), e ai suoi uomini, chi ha posizionato l’ordigno all’interno del bar e quali sono le condizioni del gruppo.

“Sono certo che questa terza stagione stupirà il pubblico per la sua trama decisamente avvincente”, ha dichiarato Gassmann in un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. Novità, poi, anche nella caratterizzazione dei nostri protagonisti: “Io e il resto del cast abbiamo lavorato duramente per far emergere nuovi aspetti dei nostri personaggi“.

“A mio modo di vedere, questa stagione è la migliore”, – ha rincarato la dose lo scrittore Maurizio de Giovanni in un’intervista a la Repubblica -.“Da quello che ho visto mi sembra che Monica Vullo abbia fatto un ottimo lavoro. La storia è forte, sono molto soddisfatto. Tutto riparte dalla bomba e tutto sarà incentrato sulla ricerca di chi ha organizzato l’attentato e perché ha compiuto il gesto”.

E nel cast, accanto ad Alessandro Gassmann, ritroviamo Carolina Crescentini nei panni della Pm Laura Piras, Massimiliano Gallo, il vicequestore Luigi Palma, poi ancora Tosca D’Aquino, Simona Tabasco e Antonio Folletto. C’è anche una new entry nella storica squadra: si tratta di Maria Vera Ratti che entra nel team nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’.