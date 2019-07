Ikea, le scarpiere di design (e quelle più capienti)

Da Ikea scarpiere e contenitori sono non solo capienti soluzioni salvaspazio ma anche elementi di design per arredare casa e non da nascondere. I vari modelli proposti, con le loro caratteristiche e i dettagli curati, infatti, si adattano agli stili più diffusi e amati, da quello di una casa moderna a quello da sapore vintage.

Naturalmente le scarpiere Ikea non perdono mai di vista la funzionalità propria di questi mobili. Sebbene tutti vorremmo conservare le scarpe nelle scatole in cui le abbiamo acquistate, sappiamo che per questioni di spazio spesso non è possibile. La scarpiera di design è un modo per tenerle in ordine, a portata di mano e per proteggerle da polvere e graffi.

I modelli dalle dimensioni ridotte possono trovare posto nelle cabine armadio, quelli più solidi possono essere posizionati anche in corridoio, accanto alla porta d’ingresso, dove è pratico riporre le scarpe una volta rientrati in casa.

Ikea scarpiere: modelli, caratteristiche e stili

Il gigante dell’arredo di design per tutte le tasche propone numerose soluzioni che uniscono la praticità e la versatilità alle ultime tendenze. Vediamo, allora, i modelli di scarpiere Ikea tra cui scegliere, le loro caratteristiche egli stili cui si abbinano.

Scarpiera Ikea Bissa

Questa scarpiera a 3 scomparti è senz’altro la più conveniente, considerando che può contenere 12 paia di scarpe.

In base alle esigenze è possibile modificare lo spazio negli scomparti della scarpiera, togliendo o spostando i divisori, tuttavia è bene sapere che il mobile richiede di essere fissato alla parete. Disegnato da Sarah Fager e adatto a tutti gli stili di arredo, è disponibile in bianco, in nero-marrone e anche in una versione a 2 scomparti in nero marrone (a 22 euro). Prezzo 29,95 euro.

Scarpiera Ikea Trones

Questo mobile dal design e dal materiale contemporaneo (polipropilene) occupa uno spazio davvero limitato in quanto è poco profondo (18 cm), ed è ideale per riporre non solo scarpe ma anche guanti, sciarpe e oggetti vari.

Se le esigenze cambiano, è possibile ampliare la soluzione aggiungendo moduli e montandoli l’uno sull’altro o affiancandoli. La parte superiore della scarpiera ha uno spazio per appoggiare piccoli oggetti come chiavi, monete e cellulare, inoltre l’anta è facile da togliere per pulire l’interno. La scarpiera deve essere fissata alla parete. Disegnata da Richard Clack, è disponibile in bianco e in nero. Prezzo 21,95 euro per 2 pezzi.

Scarpiera Ikea Brusali

Adatta a una casa classica, la scarpiera Brusali a 3 ante può contenere fino a 12 paia di scarpe e si può adattare alle esigenze togliendo o spostando i divisori negli scomparti. Mensola e top sono utili ripieni per accessori, oggetti, svuotatasche.

Questa scarpiera deve essere fissata alla parete e può essere coordinata con gli altri mobili della serie Brusali. Disponibile in bianco e marrone. Prezzo 70 euro.

Scarpiera Ikea Hemnes

La serie Hemnes, in legno massiccio, è un’icona dello stile tradizionale con un gusto retro. Le stesse caratteristiche sono i punti forti della scarpiera. Nella versione a due scomparti può contenere almeno 12 paia di scarpe e ha un comodo vano per lucidi e spazzole; nella versione a quattro scomparti può contenerne 8 paia.

La scarpiera, avendo le gambe solo sul lato frontale, aderisce perfettamente sopra lo zoccolo, ma va fissata alla parete. Disponibile bianca a due scomparti, prezzo 109,90 euro; bianca a quattro scomparti, prezzo 90 euro; nera-marrone a due scomparti, prezzo 129,90 euro; nera-marrone a quattro scomparti, prezzo 99 euro.

Scarpiera Ikea Ställ

Infine, una proposta dal sapore moderno e dal perfetto stile scandinavo. La solida scarpiera Ställ, creata da Sarah Fager, può contenere 8 paia di scarpe nella versione a 4 ante e ben 18 paia (2 file ogni scomparto) in quella a 3, che è dunque la più capiente in assoluto. Disponibile solo in bianco a 3 scomparti, prezzo 134,90 euro, e a 4 scomparti, prezzo 99 euro.