Sarà ricco di nuove idee, ritorni, cucine nere e colori sgargianti l’arredamento proposto dai brand per il prossimo anno: ma quali sono le tendenze design 2019 da tenere d’occhio e tra cui scegliere mobili, tessuti e complementi d’arredo in grado di rinnovare lo stile della casa?

La macro tendenze sono due e, neanche a dirlo, appaiono in un primo momento opposte: sono la spinta verso il futuro, tra stampe 3D e soluzioni multifunzionali, e la passione per il vintage, tra materiali che coccolano l’ego, come rame e velluto, e ispirazioni déco. Sono in realtà più che altro proposte dicotomiche che non si escludono l’una con l’altra e, anzi, è proprio il sapiente abbinamento tra mobili classici e moderni e tra stili diversi a dare vita alle soluzioni più chic.

Curiosi di capire cosa iniziare a comprare per non perdere le tendenze design 2019? Ecco le proposte della nostra redazione.