Il Principe William confida: vorrei aiutare Harry

Il Principe William avrebbe confidato ad alcuni amici di voler aiutare il Principe Harry, ma di non sapere come fare. La rivelazione del Daily Mail mostra un erede al trono molto triste per gli ultimi avvenimenti della Megxit, impossibilitato a stare accanto a suo fratello.

“Ho messo il braccio intorno al collo di mio fratello per tutta la vita. Ora non posso più farlo“. Questa la confidenza che William si sarebbe lasciato scappare con degli amici nei giorni scorsi. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di fare un passo indietro da membri anziani della famiglia reale, per trovare una maggiore serenità tra gli Stati Uniti e il Canada.

“Non siamo più una squadra” avrebbe concluso il Principe. Eppure i biografi della Principessa Diana avevano svelato, proprio sul Daily Mail, che era stato il Duca di Cambridge a iniziare questa guerra fredda tra fratelli.

“William ha fortemente sconsigliato Harry di sposare Meghan Markle, non si è mai fidato di lei” hanno scritto Richard Kay e Geoffrey Levy. Altri gossip sui giornali inglesi raccontano di come Meghan Markle abbia tentato di mettersi in contatto con Kate Middleton, e di come il Principe abbia impedito alla moglie di rispondere ai messaggi.

Infine, difficile dimenticare l’uscita dalla messa di Natale del 2018, quando il Duca di Cambridge ignorò pubblicamente Meghan Markle che tentava di parlare con lui e sua moglie. Insomma, un quadro complesso, nel quale ci auguriamo che ogni azione del maggiore dei figli di Carlo e Diana abbia agito in buona fede per reale preoccupazione nei confronti del fratello. E non invece, come suggeriscono malignamente alcuni media inglesi, per gelosia nei confronti di Meghan, “colpevole” di aver oscurato Kate Middleton al suo ingresso in famiglia.