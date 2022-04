Venerdì 1 aprile in seconda serata su Rai 2, tra le ospiti di Francesca Fagnani a Belve c’è Ilary Blasi, recentemente finita su tutti i giornali per la presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti e una chiacchierata relazione dell’ex capitano della Roma con una ragazza di nome Noemi Bocchi. Blasy, sposata con Totti dal 2005, ha risposto in merito al gossip scoppiato recentemente, e alla domanda di Fagnani .“La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, ha risposto in maniera secca: “No, né dell’uno né dell’altra”, spazzando via le voci sul presunto tradimento di Totti.



La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha anche ipotizzato che dietro allo scandalo che ha cercato di screditare il suo matrimonio ci sarebbe una sorta di complotto: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?”, è la domanda di Fagnani a cui Blasi ha risposto: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”. L’idea della conduttrice è che qualcuno abbia “organizzato tutto”. La smentita della conduttrice era arrivata anche durante la puntata di Verissimo del 20 marzo, quando nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato di “accanimento mediatico”.

Anche lo stesso Totti a fine febbraio 2022 aveva smentito via Instagram le indiscrezioni pubblicate da Repubblica sulla sua presunta relazione extraconiugale: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutt queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.