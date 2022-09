Ilary Blasi e Francesco Totti, le parole di Alberto Matano: "Chi siamo noi per parlarne?"

Il Corriere della Sera ha pubblicato una notizia secondo la quale Ilary Blasi e Francesco Totti vivrebbero sotto lo stesso tetto in attesa della separazione. La coppia infatti avrebbe deciso di condividere l’immenso spazio della villa all’Eur, 25 stanze per 1000 metri quadri, da separati in casa. Nei prossimi giorni sono attese le prime importanti decisioni relative soprattutto alla gestione dei figli. Ed è proprio per tutelare Chanel, Cristian e la piccola Isabel che Totti avrebbe contattato Annamaria Bernardini de Pace, considerata il miglior avvocato divorzista d’Italia.

Il clamore mediatico, nato in seguito alla separazione tra il Pupone e la conduttrice romana, non accenna quindi a spegnersi. Nei giorni scorsi Alberto Matano, tornato in onda con La Vita in Diretta, ha voluto chiarire la sua posizione in merito. Il conduttore ha affermato che ovviamente si occuperà della coppia nel corso della trasmissione, utilizzando però il massimo riguardo per tutelare proprio i tre ragazzi. Le sue parole sono arrivate come una bacchettata sottile ma dura nei confronti di chi si è spinto troppo oltre con il gossip.

“Io mi domando chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?” Queste sono state le parole pronunciate in diretta da Matano che ritiene che nei confronti dei coniugi Totti ci sia un accanimento mediatico ingiustificato e lesivo della tranquillità dei figli della coppia. Dello stesso avviso è Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che ha dichiarato “La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi”. Le indiscrezioni suscitate dalla separazione di Totti e Blasi hanno tenuto banco per tutta l’estate, soprattutto quella relativa alla relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, la designer floreale che in passato è stata sposata con Mario Caucci, famoso imprenditore romano.