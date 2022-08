Ilary Blasi e Francesco Totti, primo giorno di scuola per la piccola Isabel

Un giorno importante per Isabel, la terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che proprio oggi ha iniziato la prima elementare. La bambina è stata accompagnata a scuola dalla madre che non ha mancato di immortalare un momento così importante nelle stories di Instagram. La piccola, vestita con un completino nero, mostra sorridente il suo trolley colorato alla fotocamera. Blasi ha postato anche altri scatti che ritraggono Isabel mentre posa serena con la mamma e attende il suono della prima campanella.

Qualche giorno fa Ilary Blasi ha pubblicato una sensuale foto in bianco e nero per salutare questa complicata estate. La donna, in compagnia di Isabel e della sorella Silvia, ha trascorso un periodo di vacanza e relax in Croazia. Di ritorno a Roma, si è tuffata nei suoi impegni di mamma a tempo pieno e ha condiviso con estrema tenerezza un momento così importante della vita di sua figlia. Non è passata inosservata l’assenza di Francesco Totti ma i due, dal momento della separazione, hanno sempre evitato di essere ripresi insieme.

Il gossip sulla rottura tra Blasi e Totti non si placa, soprattutto i rumours sulla presunta relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Quello che sappiamo con certezza è che la separazione tra i due verrà gestita da Antonio Conte per il Pupone e Alessandro Simeone per la conduttrice romana. I due legali, considerati fuoriclasse del foro, forse saranno affiancati da Anna Maria Bernardini De Pace, considerata come il miglior avvocato divorzista d’Italia per tutelare al meglio gli interessi e il benessere dei tre figli della coppia.