Erotismo da rinvigorire? Giochi afrodisiaci e intimo sexy per lasciare a bocca aperta il partner con un pizzico di seduzione in più.

Reggiseni arricchiti da tulle, frange e pizzo, slip e perizoma, body, baby-doll e sottovesti, giarrettiere e reggicalze: Yamamay propone Privé Collection una capsule disponibile da novembre 2019 e creata per vivacizzare l’eros, con eleganza e ironia insieme. Già, perché spesso giocando in due, sotto le lenzuola, si può scoprire di possedere una carica erotica inaspettata, a cui un capo di lingerie particolarmente hot, ma con classe, riesce a dare sfogo.

I capi per stupire il partner? Ecco 5 proposte Privé Collection di Yamamay da segnare nella wish list bollente.

Il reggiseno a triangolo della linea Jessica by Yamamay è in pizzo nero con motivi floreali. È senza ferretto con fascia sotto seno elastica in pizzo e la coppa ha bordi smerlati, apertura al centro che lascia intravedere il seno con bottoni a perline. Si abbina con il perizoma aperto sempre in pizzo floreale con fascia elastica in vita e maliziosa apertura del perizoma sul cavallo, fermata da piccoli bottoni con perline.

Della linea Jessica by Yamamay anche il body in pizzo con motivi floreali. Il reggiseno aperto ha il ferretto per regalare al seno un maggiore sostegno ed è realizzato in tessuto lucido. Le fasce di pizzo verticali dal reggiseno coprono in parte il seno, scivolano sul ventre creando un motivo a “V” che sottolinea l’ombelico e si uniscono alla parte centrale del perizoma. La string in pizzo ha apertura sul cavallo e chiusura con bottoni a perlina.

Il body leopardato con perizoma della linea Wild Savage by Yamamay è in tulle e mussola stretch: il reggiseno a triangolo in tulle nero trasparente e tessuto leopardato è leggermente aperto mentre la striscia che corre sull’addome e l’inserto sul perizoma è in tessuto leopardato. La schiena è nuda e le bordature elastiche sono di color nero.

È in passamaneria elastica e lucida il reggiseno a triangolo aperto con frange della linea Alexa by Yamamay, per un effetto “svela e copre” che segue i movimenti. Le pagliuzze in lurex delle frange avvolgono in un effetto luminoso. Si abbina con il perizoma della stessa linea in tessuto microfibra e passamaneria con frange di piccole pagliuzze in lurex.